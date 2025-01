El gobernador Alejandro Armenta Mier condenó el hecho sufrido por una perrita, en San Juan Calvario, ubicado en San Pedro Cholula; anunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya incorporó una carpeta de investigación para hallar al o los responsables de este vil acto de crueldad animal.

San Pedro Cholula se declaró en alerta contra la crueldad animal tras un acto atroz ocurrido el 26 de enero en la comunidad de San Juan Calvario. Allí, seis cachorros recién nacidos de la perrita “Chichi” fueron quemados vivos.

En entrevista con medios, después de la inauguración de espacios educativos en la Escuela Primaria “Aquiles Serdán”, el gobernador Armenta Mier, señaló que este atentado contra la perrita “Chichi” y sus cachorros es de carácter inhumano. Por ello, exhorto a la población a no permitirlos.

Fiscalía investiga crueldad animal en Cholula

Informó que la titular de la FGE, recientemente le comunicó que ya se están integrando las carpetas de investigación. Aseveró que, este acto no quedará impune. Y subrayó también, que se está priorizando instalar refugios para animales en los municipios donde hay más población.

Además, advirtió que, quienes violenten y agredan los derechos de niños, mujeres, adultos de la tercera edad, integrantes de comunidades indígenas y de los animalitos estarán cometiendo un delito. Remarcó que la actuación de la ley será contundente, sin espacio a la impunidad y la injusticia.

Alejandro Armenta reafirma reubicación del Centro de Reinserción Social de Cholula

En otro tema, el gobernador de Puebla, ratificó que sí se reubicará el Centro de Reinserción Social (Cereso) en otro lugar. Señaló que la redificación de este inmueble es fundamental para la región de Cholula, pues es un penal que atiende los delitos del fuero común de 20 municipios.

Comunicó que este nuevo penal Intermunicipal no tiene fecha. Indicó que, está a la espera de que la alcaldesa Tonantzin Fernández, proporcione los terrenos. Convino que una vez que se liberen los terrenos se podrá iniciar el proyecto.

El gobernador no adelantó el estimado de la inversión pero señaló que, al no contar con un área en metros aproximada para su instalación, no puede brindar una cantidad. Sin embargo, dijo que se invertirían tanto recursos propios del estado, como de los diferentes municipios de la zona.

Durante el evento, Armenta notificó que, se reunió con el director Nacional del Inaoe, y con Salvatore Mele, un asesor de la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN). Quien auguró que Puebla, gracias a los proyectos propuestos, despuntará en materia de tecnología.

Destacó que, los países que son potencia, lo son gracias a las instituciones públicas de educación y de tecnología. Estas contribuyen al desarrollo de la economía en el sector primario, secundario y terciario.

M.H.C.