En cinco de los 172 municipios donde se llevaron a cabo elecciones de juntas auxiliares, los ediles incumplieron la normativa indígena, desestimando los usos y costumbres de cada comunidad. Los municipios involucrados son: Eloxochitlán, Atlequizayan, Tlacuilotepec, Tepetzintla y Molcaxac.

Ángulo 7 documentó que las máximas autoridades de estas demarcaciones obstaculizaron el desarrollo libre de este ejercicio democrático, contraviniendo la nueva Ley Indígena. La principal queja de las comunidades es la falta de consulta y la imposición de procesos electorales ajenos a sus tradiciones.

En entrevista, Marcos Hilario Cruz, presidente del Consejo Estatal de Pueblos Indígenas de Puebla, detalló las inconformidades. En Ignacio Allende, junta auxiliar de Atlequizayan, los habitantes denunciaron que las autoridades municipales no permitieron que la asamblea comunitaria eligiera al presidente auxiliar.

Por su parte, en Papaloctipan, Tlacuilotepec, los pobladores señalaron irregularidades al no respetarse el papel del consejo de ancianos, institución clave del pueblo Totonacú.

Hilario Cruz destacó casos como el de Tepetzintla, donde al representante indígena le exigieron escolaridad media superior, criterio incompatible con los usos tradicionales. Este requisito contradice la práctica comunitaria, que valora la experiencia y el desempeño en actividades comunales desde una edad temprana.

El líder indígena consideró positivo que las comunidades comiencen a exigir el respeto a sus derechos constitucionales y confió en que pronto se tomen acciones para garantizar su autodeterminación.

Ediles de Puebla no respetan normativa indígena: Molcaxac un caso

En entrevista con este medio, Constantino López Torres, integrante del pueblo indígena de la junta auxiliar Santa Cruz Huitziltepec, en el municipio de Molcaxac, declaró que, no les respetaron sus derechos a elegir sus autoridades por usos y costumbres.

Y es que el presidente del municipio emitió una convocatoria donde se establecía la forma “tradicional” de elegir a este tipo de autoridad. Sin embargo, no se consideró a la comunidad indígena de Huitziltepec puesto que “no toda se adscribe como tal”, señaló.

Sumó que esto trae implicaciones como desconocer la máxima autoridad que por usos y costumbre y desde hace años tienen los pueblos indígenas: la asamblea. No obstante, agregó, de todos modos, se llevó a cabo la elección donde asistieron alrededor de 480 personas

Al mismo tiempo, se instaló la casilla en la junta auxiliar donde se eligió a través del voto al alcalde. Con esto, actualmente existe dos ediles auxiliares: uno por la asamblea, otro por votación.

Para solucionarlo, la asamblea acudirá al ayuntamiento para hablar con as autoridades correspondientes sobre los hechos y dejar muy claro que se respete su carácter de pueblos indígenas.

En Eloxochitlán impugnarán elección

Otro caso donde los ediles no cumplieron con la normativa indígena fue Eloxochitlán. Allí, Habitantes de la junta auxiliar de Zacacoapan acusaron que el alcalde Delfino Hernández Hernández, violó la Constitución, pues no respeto los usos y costumbres como pueblo indígena e “impuso” al presidente auxiliar, por lo que van a impugnar la elección.

Pobladores narraron a este medio que a pesar del llamado que se hizo de la Secretaría de Gobernación (Segob) de que se respetaran los usos y costumbres, el edil petista hizo caso omiso y continuó con el proceso para el plebiscito con una convocatoria “plagada de errores”.

Y es que la convocatoria marcó que la fecha para el plebiscito es el 26 de enero del 2026, es decir, del año que entra, cuando se llevó a cabo este domingo, por lo que desde el inició que se emitió estuvo mal.

Sin embargo, acusaron que, aunque ya habían pedido que se respetara su autodeterminación como pueblo indígena y realizaron una asamblea comunitaria en la que eligieron a sus autoridades, como lo marca la Constitución, el ayuntamiento no lo respetó.

Además de que “no se realizó una jornada bien”, pues como sabían que estaban inconformes los pobladores, solo llegó el regidor de Gobernación y en menos de 15 minutos se dio el resultado, sin tomar en cuenta que los centros de votación concluye a las 6 de la tarde.

Además, afirmaron que hubo gente que no es de la comunidad, sino de Tehuacán, por lo que es una irregularidad más con el objetivo de “imponer” a Hermenegildo García García, compadre del alcalde y quien no es originario de la junta auxiliar, sino de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

“Son cuatro regidores integrantes de la comisión, solo vino uno, los otros no, porque saben que se está violando la Ley de los Pueblos Indígenas, no tardó ni 15 minutos, sino que llegó, llamó a la gente y ya declaró que ganó esa planilla, eso no es elección, sino imposición”, remarcaron.

Ante esta situación, los pobladores adelantaron que van a esperar los tiempos legales para impugnar la elección, ya que no solo hubo irregulares, sino que desde el principio la convocatoria estuvo mal y no debió emitirse, pues eso violó sus derechos como pueblos originarios, pues ya eligieran a su autoridad por usos y costumbres.