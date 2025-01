Al asegurar que iniciará una etapa de “paz y prosperidad”, Nicolás Maduro asumió su tercer periodo como presidente de Venezuela; aseguró que su toma de posesión es una gran victoria ante los intentos de frenarla.

El tercer periodo de Maduro como presidente de Venezuela culminará en 2031, tras ganar la elección con el 51.9 por ciento de los votos, frente al 43.18 por ciento que obtuvo Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición.

“Juro ante esta Constitución que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo período presidencial será el período de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia”.

Maduro inicia un tercer mandato en medio de los señalamientos de fraude y del desconocimiento de su triunfo de los gobiernos de Estados Unidos, España, Chile, Italia, Perú, Paraguay.

A la toma de protesta acudieron Miguel Díaz Canel y Daniel Ortega, presidentes de Cuba y Nicaragua, mientras que Rusia China e Irán, países que reconocieron desde julio el resultado de la elección, enviaron representantes.

El político venezolano arranca su periodo en medio de un clima de tensión política, debido a que González Urrutia aseguró que también asumirá la presidencia.

Ayer, María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, encabezó una marcha en contra de la investidura de Maduro.

Oposición no debe ser criminalizada: Sheinbaum sobre Venezuela

Al referir que no está a favor de que la oposición ser criminalizada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que su gobierno está a favor de la autodeterminación de los pueblos, por lo que suceda en Venezuela debe resolverlo sus ciudadanos.

Ante la pregunta de las condiciones de Venezuela y el presunto arresto de María Corina Machaco, la jefa del Ejecutivo federal indicó que es necesario conocer la versión de la política venezolana sobre su presunto arresto.

Reiteró que no está a favor los opositores pasen por señalamientos que los criminalicen; afirmó que en México no se recurre a eses tipo de prácticas, por lo que no se persigue a nadie por sus posiciones políticas.