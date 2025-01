“Sinceramente, me estoy muriendo; el guerrero tiene derecho a su descanso”, declaró el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mújica Cordano luego de dar a conocer que abandonó los tratamientos contra el cáncer debido a que ya no serán efectivos.

Este jueves, el semanario local “Búsqueda” publicó la entrevista que el expresidente uruguayo y líder de izquierda dio el martes desde su casa en Montevideo. Con 89 años, Mújica Cordano, llevaba desde abril tratamientos contra un tumor en el esófago por el que recibió diversas intervenciones médicas.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado” declaró y recordó que vive desde hace años con dos enfermedades crónicas: vasculitis y enfermedad renal severa. Por ello, ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía serían efectivas debido a que su cuerpo no podría resistirlo, confirmó su doctora, Raquel Pannone.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo”, expuso el expresidente en la entrevista. Agregó que se encuentra haciendo los tramites necesarios para ser enterrado en el jardín de su casa, junto con su perra Manuela y bajo un árbol que él sembró.

“Yo me voy a morir acá. Ahí afuera hay un sequoia grandote. Está Manuela enterrada ahí. Estoy haciendo los papeles para que ahí también me entierren a mí. Y ya está” José “Pepe” Mújica Cordano

“Pepe” Mújica solo quiere estar tranquilo: doctora

De acuerdo con Raquel Pannone, el expresidente de Uruguay se encuentra en su “chacra” y recibe alimento por la vía oral y por una gastrostomía. “Pepe” Mújica solo quiere “estar tranquilo” y tener tiempo para “lo que tenga ganas de hacer”.

Solo quiere subirse al tractor, estar en la chacra, charlar con quien él tenga ganas de hacerlo y no sentir la presión constante de tener que responder a requerimientos de entrevistas o de otro tipo. Eso es lo más importante que les quiero transmitir hoy, que respetemos a la persona” Raquel Pannone

José “Pepe” Mújica Cordano fue presiente de Uruguay de 2010 a 2015 luego de ser ministro y legislador. Pese a su estado de salud, acompañó la campaña electoral de Yamandú Orsi, abanderado de su partido que ganó en 2024 regresando el gobierno a la izquierda.

Entre 1973 y 1985, durante 13 años, fue preso político en condiciones infrahumanas por su actividad en defensa del pueblo uruguayo.