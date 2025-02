La Canaco tiene identificados 24 establecimientos en Puebla con mercancía china, por lo que pidió a las autoridades revisar si están pagando impuesto y son productos legales; por la temporada de San Valentín espera una derrama de 915 millones de pesos; 6.5 por ciento más.

En rueda de prensa, Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), comentó que estos giros no están afiliados al organismo que encabeza y no es porque no quieran, sino porque antes de eso tiene que ser negocios cumplidos y que estén en regla.

Dijo que esta mercancía, sumado a la presencia de vendedores ambulantes que se instalan en el Centro Históricos genera una competencia desleal para los comercios establecidos, pues tan solo por la temporada decembrina significó una afectación de por lo menos 26 por ciento.

Canaco pide revisar venta de mercancía china en Puebla

Precisó que la preocupación que tiene es que los productos llegan a través de las aduanas y puertos marítimos el país, sin que se tengan los controles adecuados, generando que se tenga un mercado negro con la venta de las mercancías por debajo de lo que cuestan los productos poblanos y mexicanos, exponiendo las fuentes de empleo.

El llamado no solo es al ayuntamiento, sino al gobierno y la Federación para que hagan visitas continuas a estos comercios para que se garantice que cada producto vendido cuenta con las regulaciones, la normatividad y pago de impuesto, porque eso genera certeza a las personas”,

Aclaró que no están en contra de este tipo de establecimientos operen, sin embargo, lo deben hacer de manera formal, con apego a la normatividad mexicana, pues como Canaco siempre se ha pugnado por un libre comercio de productos, pero que estos sean de calidad.

El dirigente de la Canaco indicó que algunos consumidores les han reportado que cuando en dichos establecimientos les entregan comprobantes de compra, los productos marcados son distintos a los que se llevan y que tampoco cumple con las características de etiquetado establecidas en este país.

Tenemos ubicadas a más de 24 tiendas chinas en la zona metropolitana, han crecido muy rápido y las que cumplan y sean formales, bienvenidas, en las que no, hacemos el llamado a la autoridad para que sean revisadas y que garanticen que su existencia garantice lo que se pide en la ley”, recalcó.

915 mdp por temporada de San Valentín

Por otra parte, respecto a las ventas por San Valentín, Cisneros Madrid mencionó que es la primera temporada fuerte del año y prevén una derrama económica de 915 millones de pesos, que es un aumento del 6.5 por ciento, dividido en un crecimiento real de 3.3 por ciento, y el 3.2 por ciento restante se debe a la inflación.

El presidente de la Canaco recordó que en el 2023 las ventas ascendieron a 775 millones de pesos, mientras que para el año pasado fueron 860 millones, por lo que es una tendencia que se tiene al alza que esperan que se mantengan para las próximas dos semanas.

Refirió que las ventas impactarán de maneta directamente a 21 mil 632 unidades económicas como son paquetería, fuentes de sodas, neverías, cafeterías, restaurantes, bares, cantinas, además de vinaterías, tiendas de ropa y regalos.

De igual forma, se ven beneficiadas tiendas departamentales, cines, hoteles y moteles, tiendas de autoservicio y florerías, por lo que aprovecharán para hacer un monitoreo de cómo afecta la presencia de ambulantes a la actividad comercial formal en ciertas zonas de la ciudad como el Centro Histórico.