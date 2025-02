El Decálogo o los Diez Mandamientos de Dios son diez oraciones de vida escritas por Él de su puño y letra, que guardaron en el Arca de la Alianza que transportaba el pueblo israelita después de la salida de Egipto y son al cumplirlas la entrada a la vida eterna.

Según el experto Carlos Granados, el Decálogo no es un simple cúmulo de preceptos traídos más o menor al azar, sino que está estructurado de suerte que un mandamiento llama enseguida a otro, como dice la Biblia: “Si incumples uno, te haces reo de todos”.

Quizá por lo anterior, durante siglos, escritores y poetas han utilizado el símil de la palabra Decálogo para acentuar diversas reglas o sugerencias sobre temas de cualquier orden y para cada ocasión. Obviamente esto no lo lleva a la vida eterna, pero las personas si lo aplican puedan pasarla bien. Veamos los siguientes decálogos:

Las diez duras verdades de la psicología y la vida:

1. Cuando la gente sabe que hizo mal, te evita. 2. Deja de romperte para arreglar a los demás. 3. Que te dejen solo es el precio que pagas por preocuparte por todos. 4. Repetir un error es una elección. 5. Olvida a quien te olvida. 6. Sufrimos más con la imaginación que con la realidad. 7. Primero tienes que ayudarte a ti mismo. 8. Aprende a aceptar la realidad, en lugar de huir de ella. 9. Cuanto más te preocupas, más pierdes. 10. Conoce tu valía, aunque te sientas solo.

Las diez duras verdades para transformar lo que sea… para mal:

1. Parte de ideas que contravengan la lógica. 2. Rodéate sólo de porristas. 3. Rechaza a los expertos y las mejores prácticas. 4. Destruye lo que funciona. 5. Ejecuta al “ahí se va”. 6. Nunca recapacites. 7. Aleja, congela o insulta al que te advierta que vas mal. 8. Habla sin pensar, conecta el estómago a la boca. 9. Alimenta tu narcisismo siempre que puedas. 10. Ante cualquier duda, regresa al punto 1 e inicia de nuevo.

Las diez duras verdades para tener éxito en lo que sea:

1. Parte de la lógica. 2. Nunca dejes de aprender. 3. Vigila siempre a la tecnología y a tu competencia. 4. Conoce las mejores prácticas. 5. Recluta y abraza al talento. 6. Motiva al talento y no sólo con dinero. 7. Que gane la mejor idea… y no la del Jefe. 8. Aprende a “fracasar bien” (temprano y derivando lecciones). 9. Cuenta con sistemas de retroalimentación. 10. Rectifica lo que se tenga que rectificar.

Las diez duras verdades sobre la corrupción:

1. No se acaba por decreto. 2. El ejemplo cuenta, pero no es suficiente. 3. Es un asunto matemático, de cálculo: si hay oportunidad de que te atrapen es mucho menor al beneficio, habrá corrupción. 4. Los monopolios la fomentan. 5. La discrecionalidad presupuestal la fomenta. 6. La rendición de cuentas la disminuye. 7. La oscuridad la fomenta, la transparencia la disminuye. 8. Las palabras son baratas y no pesan, las acciones son las que pesan. 9. Un corrupto no se transforma mágicamente por el toque celestial de un ungido que se cree impoluto. 10. Es un virus contagioso, corrupción fomenta corrupción.

Entrega Chedraui techo escolar

En cumplimiento al compromiso de fortalecer los diferentes planteles educativos de la capital, el presidente municipal, José ‘Pepe’ Chedraui Budib inauguró el techado escolar de la Primaria Defensores de la República y Secundaria Defensores de la Patria en la colonia Tierra y Libertad, el cual beneficiará a más de 262 estudiantes.

En su mensaje, el Edil capitalino señaló que, bajo el esquema peso a peso, en coordinación con el Gobierno del Estado se realizó la construcción de 22 techados en diferentes planteles educativos de la ciudad, con una inversión superior a los 24 millones 500 mil pesos.

“Los techados escolares mejoran la infraestructura de los planteles educativos y son una inversión para el presente y futuro de nuestros estudiantes”, comentó.

José Chedraui Budib

Director de Agua de Puebla

Agua de Puebla para Todos informa que Jordi Bosch Bragado fue designado como el nuevo Director General de esta empresa, con la encomienda de un renovado enfoque orientado a la mejora en el servicio a los usuarios. Asimismo, estrechar la colaboración con todos los actores relevantes, con el fin de que la concesionaria consolide su vocación de suministro eficaz, oportuno y de calidad, así como el saneamiento integral del agua.

Bosch es ingeniero industrial y cuenta con una maestría en “Gestión Integral del Agua” por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. En el ámbito laboral cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en zonas de gran estrés hídrico.

Dentro de sus cargos en el ramo destaca su colaboración durante 15 años en las empresas Aguas de Barcelona en España y Aguas de Orán en Argelia, en las que tuvo como responsabilidad la producción, el transporte, suministro y la distribución del agua superficial y subterránea.

En los últimos 9 años se desempeñó como Director General de la empresa Aguas de Saltillo, en donde logró una gestión exitosa del ciclo integral del agua con una alta aceptación de la ciudadanía, a pesar de operar una ciudad con escasa pluviometría y por tanto escasa disponibilidad del vital líquido.

Jordi Bosch Bragado

Candidatas en Tecomatlán

El Comité de la Feria Tecomatlán 2025, en coordinación con el Ayuntamiento, anunció el próximo cómputo final para elegir a quien será la Reina de la Feria Tecomatlán 2025, que se realizará el 14 de febrero en el Auditorio Clara Córdova Morán e iniciará con un desfile que recorrerá las principales calles del municipio, esto luego de varios meses en las candidatas y sus equipos realizaron actividades económicas para que los visitantes gocen de espectáculos gratuitos.

Las candidatas que compiten para llevarse la corona de reina de la feria son Natividad Suyai Santiago Rivera, Yulma Garita Gonzaga, Melani Michelle Camacho Lucero, Keiri Cruz Ceballos, Melina Vásquez Valentín y Yatzil Yinaret Farfan Landa.

Por su parte, el presidente del Comité de Feria de Tecomatlán, invitó a la comunidad a asistir posteriormente al Baile del Cómputo Final con la finalidad de que asistan y se sigan recaudando fondos para la Feria Tecomatlán 2025 que se llevará a cabo del 2 al 8 de marzo.

Feria de Tecomatlán

En fin, como escribió Alcides J. Cádiz (Venezuela), en su poema Verdades y Mentiras:

Todos tenemos dos caras, como monedas,

entre verdades y mentiras nos alternamos,

tan rápido se van entrelazando

que a veces es difícil distinguir

cuando las palabras son ciertas o falsas. Alcides J. Cádiz

[email protected]

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.