Por José Manuel Trinidad Corona/ @Piwiinfo_red

La reciente detención de Said N., alias “El Benigno”, líder del grupo delictivo “La Barredora”, en el municipio de Huejotzingo. La detención representa un hito importante en la lucha contra el crimen organizado en una región que ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años.

Este acontecimiento, enmarcado dentro de los primeros 100 días de gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, evidencia un cambio en la estrategia de seguridad del país, marcado por una coordinación más efectiva entre las diversas fuerzas de seguridad a nivel nacional y local.

La captura no solo de “El Benigno”, sino también de otros tres integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), muestra un enfoque más proactivo en la desarticulación de organizaciones criminales que han operado con impunidad en el pasado.

Este contraste con la gestión anterior, donde la inacción ante la presencia del crimen organizado fue evidente, subraya la urgente necesidad de políticas de seguridad que prioricen la protección de la ciudadanía y la restauración del orden basado en esto, esto es más relevante, resaltar la importancia de contar con un marino como titular de seguridad pública en la región.

La experiencia y disciplina de las fuerzas navales pueden aportar un enfoque más riguroso y estratégico en la lucha contra el crimen organizado, garantizando una respuesta más efectiva ante la creciente violencia y delincuencia Sin embargo, esta detención no sea vista como un fin en sí mismo, sino como un inicio.

La lucha contra el crimen organizado es un proceso complejo que requiere no solo la captura de líderes, sino también un enfoque integral que incluya la prevención social y de nueva educación, el fortalecimiento de las instituciones y la atención a las causas sociales que alimentan la violencia. La justicia no puede ser efectiva si no va acompañada de políticas que aborden las raíces del problema.

En conclusión, la detención de “El Benigno” en Huejotzingo es un paso significativo hacia el restablecimiento de la seguridad en una región que, a pesar de su crecimiento, ha enfrentado graves desafíos en términos de violencia y delincuencia. Esta nueva estrategia de seguridad, liderada por un marino, debe mantenerse y consolidarse, logrando resultados sostenibles que devuelvan la paz y la confianza a los ciudadanos en un entorno cada vez más complejo.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.