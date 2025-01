Me ves, pero no penetras mi mirada,

tu presencia se refleja en mis ojos

como un lago sereno que solo busca

la imagen de sí mismo en aguas ajenas,

y en ese destello, te contemplas, absorta y distante.

En el encuentro nuestros rostros se hallan,

pero es el viento quien realmente nos conoce,

alterando su curso, tejiendo nuestros alientos,

susurra secretos que solo el aire comprende,

mientras nuestros pensamientos se entrelazan en silencio.

Cada vez que tus ojos se posan en los míos,

buscan un espejo donde solo ven su propia figura,

ignorando que detrás de mi vista

se esconde un universo ansioso por ser explorado,

un cosmos que vive y respira más allá de tu fulgor.

El viento, curioso, juega entre nosotros,

desviando sus rumbos, chocando con nuestras vidas,

atravesando la piel, explorando los poros,

buscando quizás, liberar los secretos que guardamos,

en ese espacio íntimo donde el uno al otro nos revelamos.

Y en este encuentro, donde tú te ves y yo me busco,

aprendemos que conocerse es más que mirarse;

es adentrarse en los recovecos del alma del otro,

donde la verdadera esencia no refleja, sino que brilla,

iluminando cada sombra que el amor se atreve a tocar.

Recovecos. APR. Enero, 2025