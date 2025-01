Me llama,

me dice que quiere verme,

que si no tengo planes para más tarde.

Callo,

no es para menos,

aturde ver salir el sol de golpe.

¿Cómo decirle que ella es mi plan?

Si supiera que lleva la brújula de mi agenda,

el ritmo de mi angustia,

el picaporte del recital repleto.

Un gato en el límite del vecindario,

la inteligencia artificial a un lado,

tres focos inservibles.

No pidas clemencia

en tiempos de amores que no son amores

y si hay algo que parece serlo,

no es correspondido.

(Inclemencia. APR. Agosto, 2023)