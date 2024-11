Puebla está dentro de los primeros cinco estados con más personas enfermas de diabetes, siendo las mujeres más propensas, por lo que para prevenir este padecimiento se debe evitar el sedentarismo y las bebidas azucaradas, hacer ejercicio y tener una alimentación saludable.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, David Fernández Uribe, responsable estatal de Enfermedades Cardiometabólicas, de la Secretaría de Salud, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora este jueves 14 de noviembre, para sensibilizar sobre las afectaciones a la salud que se generan.

Dijo que lo que se busca es hacer conciencia hacia las personas en la necesidad de disminuir la carga en este tipo de padecimientos, ya que es una enfermedad catalogada como “silente” porque no presenta síntomas que confirmen que se tiene y también crónica porque no tiene cura.

Detalló que son cuatro tipos de esta enfermedad, que son la juvenil, la asociada al embarazo que le da solo a las mujeres, la tipo 1 y la tipo 2, que es la más preocupante porque es la que genera “un mayor problema de salud” a las instituciones para poder controlarla y prevenirla.

Esto, ya que relató que tiene que ver con el consumo de glucosa excesiva, el hábito alimenticio, el sedentarismo y el componente genético con familiares en primera línea, como las fuentes primarias a este padecimiento, siendo su prevalencia más alta comparada con las otras tres, por eso es que los trabajos de prevención se centran en ella

“Si nosotros no tenemos los cuidados de tener una buena dieta, eliminar los hábitos de alimentación y consumo de tabaco. En el caso de la hereditaria es porque es la resistencia a la insulina, no es el único determinante, pero sí uno de los principales si no se tienen esos cuidados”.

David Fernández Uribe