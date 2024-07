En Puebla, entre 2002 y 2022 se registraron 78 muertes de mujeres por realizarse abortos clandestinos, lo que representa que son cuatro por año, por ello el Congreso debe acatar el fallo de la SCJN y despenalizar está practica para evitar la pérdida de vida por dicha causa.

En rueda de prensa, médicas especialistas de la red “Salvemos Miles de Vidas” señalaron que si el estado no se ha reformado el Código Penal para que las mujeres no sean criminalizadas por decidir sobre su cuerpo, es porque no se tienen voluntad política de los diputados.

Aurora González Morales, quien es ginecobstetra en Puebla, dijo que a pesar de que se tienen una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el 2021, en la que declaró inconstitucional castigar con cárcel la interrupción del embarazo, no ha sido tomada en cuenta.

Recordó que actualmente solo se tienen cuatro causales en las que se permite realizar el aborto: cuando es resultado de una conducta imprudente, cuando la persona gestante corra peligro en su vida, cuando se deba a causas eugenésicas graves y cuando el embarazo resulte de una violación.

Ante esta situación, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) del Inegi, en 2021 Puebla fue la octava entidad con mayor incidencia de interrupciones del embarazo en el país con 275.

Mientras que de 268 mujeres que se realizaron el aborto, 74 eran de 20 a 24 años; 68 de 25 a 29 años; 54 de entre 30 y 34 años y 34 fueron de adolescentes menores de 19 y 25 casos eran de poblanas residentes en el estado con edad de entre 35 y 39 años.

Las especialistas señalaron que tener tipificado como un delito la interrupción del embarazo ha generado cifras negativas para la entidad, ya que entre 2002 y 2022 se registraron 78 muertes de poblanas que acudieron a practicarse de manera clandestina, de las que cuatro fueron adolescentes.

Además, entre 2011 y 2022 se reportó una tendencia variable en la atención hospitalaria por esta causa, pues al inicio del periodo se contabilizaron 5 mil 435 egresos a una unidad médica, mientras que para el último año fueron 3 mil 900, de acuerdo con el Sistema de Información de la Secretaría de Salud.

Urgente despenalizar aborto: especialistas

Mientras que en 2022 se reportaron 112 mil 321 nacimientos en la entidad, que fue el 6 por ciento del total. De estos, 19 mil 982 corresponden a mujeres menores de 20 años, mientras que se presentaron 498 alumbramientos en niñas de 9 a 14 años.

Las médicas manifestaron que si están impulsando la despenalización del aborto es porque “de primera mano” saben lo que sucede en los centros de salud y hospitales, así como la realidad de las mujeres y de la postura de los que trabajan en el sector cuando está practica es criminalizada.

Refirieron que no pueden seguir las iniciativas sobre este tema “en la congeladora” del Poder Legislativo, por lo que con la campaña “Salvemos miles de vidas” buscan que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y urgieron a que se den las condiciones en el estado para ello.