En medio de aplausos y vivas, familiares y amigos despidieron a Carlos, un joven de 27 años donador de cuatro órganos (corazón, hígado y dos riñones) en el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Puebla tras fallecer por un accidente en moto.

Este martes, personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) trasladaron el corazón e hígado de Carlos para dar otra oportunidad de vida. Por ello, Francisco Morales, director del Hospital, agradeció a la mamá de Carlos y a su familia por “este acto de amor” para beneficiar a cuatro pacientes.

Informó que en días subsecuentes los dos riñones serán entregados a los pacientes, con lo que Carlos podrá trascender al mejorar e, inclusive, salvar la vida de otros.

El director hizo un llamado a la ciudadanía a conocer la importancia de la donación de órganos por ser otra oportunidad de vida. Lamentó que sólo 3 de cada 10 familias aceptan la voluntad de su familiar de ser donador.

Al respecto, Sara, mamá de Carlos, recordó que hace apenas medio año su hijo le expresó la voluntad de donar sus órganos en caso de fallecer. Aunque reconoció que inicialmente no estaba de acuerdo, hoy ve en ello una oportunidad de respetar la voluntad de su hijo y permitirle trascender de ese modo.

¿No te gustaría, mama, que yo diera vida en otras personas? Yo dije que no me gustaría. Al principio dije que no, pero viendo ahora la realidad de mi hijo dije: si fue devoción de mi hijo donar sus órganos, lo aceptamos. Mi esposo y mi otro hijo sabíamos de su intención y lo aceptamos.

Sara, mamá de Carlos