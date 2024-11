La delegación de la Secretaría de Bienestar federal en Puebla firmó un convenio con la BUAP y cuatro universidades más para difundir la convocatoria para contratar personal médico en el programa “Salud Casa por Casa”; hay mil 170 plazas con un salario promedio de 17 mil 500 pesos al mes.

Lo anterior, se llevó a cabo en el salón Paraninfo, del edificio Carolino, donde el titular de la delegación, Rodrigo Abdala Dartigues, explicó que este convenio se busca difundir entre los egresados de la BUAP, Anáhuac, Upaep, la del Valle de Puebla, la Universidad Ángeles y la Cruz Roja, la posibilidad que tienen para colaborar en dicho programa.

Dijo que el fin es generar plazas laborales a profesionales de la salud y éstos lleven consultas periódicas a los hogares de personas con discapacidad y de 65 años de edad o más, abarcando un mayor territorio en el estado.

El funcionario federal explicó que la intención es contar con el mayor número de aspirantes de la salud y que algunos de ellos estén arraigados en comunidades, pues en muchos casos es complicada la contratación de personal médico en zonas de difícil acceso o alejadas de las ciudades.

“Lo que queremos es hacer eco al respecto, que nadie que pudiera tener el perfil o interés se quede fuera por no haberse enterado de la convocatoria y necesitamos tener una baraja amplia de opciones, nosotros no hacemos el filtro como delegación, pero como se dice, más vale que sobre y no que falte”, expresó.