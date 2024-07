Debido al atraso que se ha generado por las lluvias, la nueva sede del Congreso se tendría lista a finales de agosto, sin embargo, debido a que la Legislatura concluye el 14 de septiembre ya no les dará tiempo a los diputados actuales entrenarla y solo sería inaugurada.

En entrevista, el presidente del Poder Legislativo, Edgar Garmendia de Los Santos, dijo que de acuerdo con la información que le han dado por parte de la Secretaría de Infraestructura, en el área administrativa están al 95 por ciento, en la de los diputados el 75 por ciento y el pleno el 60 por ciento.

Dijo que el subsecretario de la dependencia, Jesús Aquino Limón, les comentó que será en la última semana de agosto cuando se lleve a cabo el corte de listón de la nueva sede, misma que se ubica en el inicio de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, sobre la Calzada Zaragoza.

“Nosotros salimos el 14 de septiembre, sería muy apresurado hacer todo el traslado, se atrasó un poco por las lluvias, pero según lo que nos han dicho el 30 de agosto, en la última semana, estaría listo, sería bueno que la estrenáramos, pero lo veo muy complicado, solo haríamos la inauguración”, expresó.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, comentó que el retraso no es general, sino que va acorde a la etapa de planeación y no descartan que se pueda incrementar la fuerza de trabajo para no afectar el calendario de entrega de la obra.

Al afirmar que ninguna obra quedará inconclusa, detalló que, en un balance general, la nueva sede del Congreso tiene en promedio el 70 por ciento de su ejecución, toda vez que la excavación que se hizo fue profunda para la cimentación de los edificios que se construyen.

Se destinaron 770 mdp para la obra

El funcionario estatal refirió que una de las complicaciones que se tienen es que cuando se registran fuertes lluvias, aunque se desazolve, les gana la cantidad de agua que se concentra, por lo que mantienen las brigadas de atención en conjunto con Ceaspue.

Es de mencionar que fue el 7 de julio del año pasado cuando el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina puso en marcha la construcción de la nueva sede del Congreso, que tendrá cuatro niveles con capacidad para 541 personas y cuatro estacionamientos para 207 vehículos, con una inversión de 770 millones de pesos.