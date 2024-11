En entrevista, el exalcalde de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, aclaró que no dará su apoyo a ninguna de las dos fórmulas registradas que buscan la dirigencia del PAN Puebla, es decir, a Mario Riestra y Felipe Velázquez.Tampoco asistirá a sesión del Consejo estatal el próximo 15 de diciembre, puesto que es consejero.

Está actitud es ante el proceso desaseado que se vive en el Partido Acción Nacional de Puebla dónde, dijo, el grupo político que controla actualmente la dirigencia estatal pretende seguir controlando al partido a través de la candidatura de Felipe Velázquez Gutiérrez.

No obstante, Edmundo Tlatehui, afirma que este ex funcionario del ayuntamiento de Puebla no tiene perfil de liderazgo y, por lo tanto, no hay ninguna garantía de triunfos electorales para 2027.

Edmundo Tlatehui también crítico a la actual de la dirgencia del PAN Puebla, encabezada por Augusta Díaz de Rivera, Marcos Castro, Adán Domínguez, Eduardo Rivera y Felipe Velázquez acaba de excluir a 11 consejeros que no son afines a su proyecto político.

También denunció que impusieron a Lolita Parra ex alcaldesa de San Pedro Cholula como coordinadora estatal de alcaldes panistas, sin haber tomado en cuenta a su esposa, Lupita Cuautle presidenta municipal de San Andrés Cholula, el municipio más importante que actualmente gobierna el PAN en el estado.

Tlatehui afirmó que la militancia está cansada de la actual de la dirigencia del PAN Puebla y decepcionada del grupo político que tiene secuestrado al partido.

Por lo tanto, concluyó, no augura nada bueno para el PAN en el 2027. Sea que gané Mario Riestra Piña o Felipe Velázquez Gutiérrez.

La campaña de los dos aspirantes inciará el 1 de diciembre y concluirá el 15 de diciembre, mismo día en el que el Consejo del PAN Puebla renovará a la dirigencia.

Dirigencia del PAN Puebla: Tlatehui no participará; esta son las planillas

Planilla de Mario Riestra Piña para el cómite directivo estatal

Mario Gerardo Riestra Piña: presidencia CDE

Genoveva Huerta Villegas: secretaria general

Filomeno Sarmiento

Liz Thomé

Eulogio Salas

Dolores Gabiño

Carlos Blanco

Cony Limón

Jorge Zambrano

Planilla de Mario Riestra Piña para la comisión permanente

Carolina Beauregard

Jorge Zambrano

Yvón Gutiérrez

Cirilo Gallardo

Alejandra Escandón

Octavio Corvera

Planilla de Felipe Velázquez para el cómite directivo estatal

Felipe Velázquez Gutiérrez : presidencia CDE PAN

: presidencia CDE PAN Rocío Sánchez de la Vega : secretaria general

: secretaria general Aleli Espinoza Guevara

Gabriel Oswaldo Jiménez López

María Guadalupe Leal Rodríguez

Fernando Sarur Hernández

María Leonor Popocatl Gutiérrez

Alain Muñoz López

María Isabel Romero Fuentes

Planilla de Felipe Velázquez para la comisión permanente