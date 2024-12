El PRI Estatal analizará si va en alianza para las elecciones del 2027 en Puebla, pues solos como oposición no tienen tantas posibilidades, aunque juntos tampoco es una esperanza, por lo que es necesario que todos los partidos, incluido MC, se decidan “de qué lado están”.

Así lo señaló, en un encuentro con medios de comunicación, el dirigente del tricolor, Néstor Camarillo Medina, quien dijo que en una primera instancia buscará reunirse con el nuevo líder del PAN, Mario Riestra Piña, una vez que se haga oficial, con quien tiene buena relación.

El también senador precisó que tienen que llegar a acuerdos sobre las elecciones extraordinarias del siguiente año, en donde se elegirán las autoridades de los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Xiutetelco, Chignahuapan y Venustiano Carranza, que debe ser durante el primer semestre.

Dijo que la ley “es muy clara” y en algunos casos no va a permitir algunas combinaciones que quisieran, pero donde se tengan acuerdos sí irán en alianza, al sostener que “no le debe nada PAN”, pues la senaduría que tiene es por los votos que recibió con el tricolor y por un acuerdo nacional.

“Para el 2027 no podría contestar, hay muchas veces en Acción Nacional que dicen que no deben ir con el PRI, pero igual las hay en el tricolor de que no se debería ir con el PAN, pero lo que es una realidad es que tenemos nosotros tenemos 300 mil votos y ellos 500 mil, junto somos fuertes, creo que separados no tanto”, remarcó.