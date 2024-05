El candidato a la gubernatura, Alejandro Armenta Mier, afirmó que “no es priista”, sino de Morena y “está del lado correcto de la historia”, por lo que señaló que en Puebla ya se decidió enfatizó que no fue puesto por dedazo, pues siempre ha ganado elecciones.

En su última como abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, sostuvo que lleva 34 años de carrera política y la ha hecho y si bien tiene antecedentes de haber militado en otro partido, por lo que sostuvo que irse a la cuarta transformación ha sido la mejor decisión de si vida.

Esto igual ante las críticas que ha habido por su pasado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por haber colaborado en el marinismo, a lo que respondió: “No soy hijo de Mario Marín, no me siento títere de nadie; obedezco al pueblo y me hinco donde el pueblo lo hace”.

Afirmó que está preparado para la competencia, pues durante su carrera política ha desempeñado diversos cargos, entre ellos el de la presidencia del Senado, así como ha ganado elecciones y fue alcalde de Acatzingo cuando tenía 21 años de edad.

Estoy agradecido con la 4T

“Yo respeto a todos, también a los gobernadores, no tengo fobias, yo soy Alejandro Armenta,, morenista, obradorista, de la 4T y estoy a favor de Claudia Sheinbaum, ese soy yo, Alejandro Armenta Mier y claro que estoy agradecido con todos los personajes con los la que en algún momento de la vida pública pudimos coincidir”, expresó.

Incluso, cuestionó sobre quienes en si momento se tomaron una foto con algún exgobernador priista y que las presumían, aunque igual hubo quienes las borraron, por lo que solo era un “culto al poder”.

Por eso enfatizó que llegar a Morena fue lo más grande que la ha pasado, ya que recuperó su esencia, porque se formó en el nacionalismo revolucionario y recordó que su primer voto para la presidencia fue para el exfundador del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

“Yo estoy feliz en Morena, estoy donde quiero estar, y aquí seguiré, desde aquí voy a contribuir con un pequeñito grupo de arena, pero yo quiero ayudar a consolidar la cuarta transformación porque eso le sirve al pueblo, entonces cuando le hablan de Mario Marín, y qué, no soy se hijo, tengo mi propia vida soy responsable de ella”, enfatizó.

150 municipios visitados en campaña

Por otra parte, al abanderado de Morena hizo énfasis en que durante los 59 días de campaña visitó 150 municipios, los 16 distritos federales y los 26 locales, así como realizó 377 actividades proselitistas, acudió a las 17 juntas auxiliares de la capital, con un alcance de 440 mil personas y mil 684 aspirantes atendidas en conciliación.

Al confiar que ganará la jornada electoral del domingo, dijo que, a partir del 3 de junio, no habrá estigmas o exclusión, al contrario, se sumarán a quienes no quisieron apoyar el proyecto, ya que deje ser un gobierno incluyente y “todos merecen las mismas oportunidades”.

Asimismo, comentó que él empezará a trabajar en los diferentes proyectos que tiene contemplados, a fin de que cuando asuma el cargo de titular del Poder Ejecutivo estatal, que es el 14 de diciembre, “arranque con todo”, para que se ejecute todo lo que se tiene planeado.

Respecto a las declaraciones que hizo en si visita a la capital, Marko Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, en las que minimizó las cifras de Morena y que el albiazul ganará, el morenista de manera irónica le dijo que ojalá haya comido chalupas o mole poblano y que cuando sea la temporada de chiles en nogada lo invitará.