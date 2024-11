Morena en Puebla respaldó a la mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre llamado de fortalecer la colaboración entre México y Estados Unidos, tras las amenazas del presidente electo Donald Trump con aumentar los aranceles al país si no detiene el paso de migrantes.

A través de redes sociales, el secretario general de Morena, Agustín Guerrero Castillo en compañía de la presidenta de la dirigencia estatal, Olga Lucía Romero Garci Crespo, y demás integrantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Puebla mostraron su apoyo a Sheinbaum Pardo.

Como parte de su mensaje de respaldo indicaron que desde Morena en Puebla muestran su respaldo pleno a la presidenta ante las amenazas económicas expresadas por el mandatario elector de Estados Unidos, Donald Trump.

“Vivimos el crepúsculo neoliberal y el retorno de las políticas proteccionistas.” Morena en Puebla

Asimismo, este martes 27 de noviembre, el gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, también respaldó a la mandataria federal, donde defendió que se debe privilegiar el diálogo para que haya entendimiento, paz, prosperidad y acuerdos entre ambos países.

Aranceles no resolverán migración ni tráfico: Sheinbaum a Trump

Durante la “mañanera del pueblo”, la presidenta Sheinbaum Pardo compartió el contenido de la carta que dirige a Trump, en respuesta al anuncio que ayer hizo el político republicano de imponer un 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos una vez que inicie su administración a partir de enero 20 de 2025.

No es con “amenazas y aranceles” como se resolverá el fenómeno migratorio y el tráfico de drogas, señala la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la carta que este día enviará a Donald Trump, próximo presidente de Estados Unidos.

En la carta, Sheinbaum le afirma a Trump que frente a un arancel “vendrá otra respuesta” lo que pondría en “riesgo” a las empresas instaladas en México de origen estadounidense como General Motors, Stellantis y Ford Company, las cuales están establecidas en nuestro país desde hace 80 años.

“Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere que cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel, vendrá otra respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas en comunes”, Claudia Sheinbaum Pardo

En el inicio de la carta Sheinbaum le señala a Trump que el flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos presentan una reducción del 75 por ciento; esto – dijo- es resultado de una política integral para atender a las personas en tránsito.

La mandataria sostiene en la misiva que Estados Unidos requiere de nuevo modelo de movilidad laboral.

A la par, le comenta a Trump que la mitad de los migrantes que logran ingresar a Estados Unidos, lo hacen de manera “legal” a través del CBP One, programa que implementó ese país.