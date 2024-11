La exdiputada panista, Mónica Rodríguez Della Vecchia, se integró a la planilla de Mario Riestra Piña y Genoveva Huerta, para obtener la dirigencia estatal del PAN en Puebla, en la cual compiten con el proyecto de Felipe Velázquez Gutiérrez.

A través de redes sociales, anunció que se sumará al proyecto que encabeza el excandidato a la presidencia municipal de Puebla, tras el cierre de registros de los aspirantes a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Hoy México requiere un PAN unido por valores y principios; que trabaje con y para los ciudadanos; con espíritu demócrata y con ímpetu para ganar elecciones, Mónica Rodríguez Della Vecchia

Mónica Rodríguez argumentó que se sumó a la platilla de Riestra porque en Puebla se necesita un cambio de rumbo, que se deje atrás la intolerancia, el culto a la personalidad y la visión patrimonialista del Partido.

“Por tal razón, he decidido sumarme al proyecto de @marioriestra y @GenovevaHuerta. Gracias a las y los panistas que me abrieron las puertas y me dieron su apoyo. ¡Viva Acción Nacional!”.

Hoy México requiere un #PAN unido por valores y principios; que trabaje con y para los ciudadanos; con espíritu demócrata y con impetu para ganar elecciones.



En #Puebla, necesitamos un cambio de rumbo, dejar atrás la intolerancia; el culto a la personalidad y la visión… pic.twitter.com/HgN8ZAkI4R — Mónica Rodríguez Della Vecchia (@monica_rdv) November 26, 2024

Mónica Rodríguez se integra a planilla de Mario Riestra

El pasado domingo, Mario Gerardo Riestra Piña se registró para buscar la dirigencia del PAN en Puebla, donde se integró Genoveva Huerta Villegas, Filomeno Sarmiento Torres, Lizbeet Thome Andrade, Eulogio Salas Hernández.

Asimismo, se unió Ma. Dolores Gabiño Salazar, Carlos Bernardo Blanco Navarro, María Concepción Limón Muñoz, Jorge Javier Zambrano Morales.

Mientras que en el segundo proyecto se registró Felipe Velázquez Gutiérrez en conjunto con Rocío Sánchez de la Vega, Guadalupe Leal Rodríguez, Oswaldo Jiménez López, Isabel Romero Fuentes, Fernando Sarur Hernández, Alelí Espinoza Guevara, Alain Muñoz López y Leonor Popocatl Gutiérrez.

La Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) recibió sus solicitudes para contender y contará con 72 horas para resolver sobre su procedencia.

Durante ese lapso deberá notificar las omisiones o requisitos faltantes; la candidatura prevenida tendrá hasta 24 horas posteriores a la notificación, para subsanar.

Las campañas iniciarán 15 días antes del día de la votación y concluirán antes del inicio de la misma.