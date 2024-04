El candidato al Senado por Morena, Ignacio Mier Velazco, afirmó que sí estará en el debate que hará la junta local del INE en Puebla, el cual espera que sea un ejercicio ágil donde se discutan las ideas que tiene cada aspirante, pues “está listo para debatir”.

En entrevista, luego de encabezar los Foros de Diálogo Estatal “Por la Democracia y la Justicia”, manifestó que si bien él no ha sido notificado oficialmente de esto, se tiene una representación en el Instituto Nacional Electoral (INE) que también aprobó la mecánica de este ejercicio.

Recordó que de acuerdo con la información con la que cuenta, fueron diez temas los que se iban a sortear, por lo que igual espera que los tiempos de participación que ya se definieron par este encuentro dé para el contraste entre los abanderados.

Claro que sí, (iré al debate) en el formato que quieran y los temas que quieran, yo me apuesto porque pueda ser un mecanismo ágil, que sea un debate de discusión de ideas, porque habitualmente sin ejercicios muy rígidos y eso a mí no me gusta, estoy más acostumbrado al intercambio de ideas, expresó.