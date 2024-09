Un grupo de panistas formaron un frente en contra de Eduardo Rivera Pérez y acusó que el proceso de renovación de la dirigencia en Puebla lleva dos meses de retraso, además, exigieron que sea a través del voto de la militancia y no del consejo, pues “no hay piso parejo”.

En rueda de prensa este domingo, Mónica Rodríguez Della Vecchia, Rafael Micalco Méndez y Edmundo Tlatehui criticaron que a través del Comité Directivo Estatal (CDE), que encabeza Augusta Valentina de Rivera Hernández, se busque beneficiar a un grupo, en referencia al exalcalde de la capital.

Rodríguez Della Vecchia dio a conocer que el pasado viernes presentaron un oficio ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que preside Marko Cortés Mendoza, para solicitarle que en el marco de la renovación de la dirigencia en Puebla sea a través de la militancia, como lo establecen los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN).

Por ello, le pidieron que se ordene a la Comisión Estatal de Procesos Electorales que inicie con el proceso, ya que las reglas del albiazul marcan que debe ser en el segundo semestre del año en que haya elecciones, por lo que tuvo que haber iniciado desde pasado primero de julio y concluir en diciembre.

“Nos preocupa que la actual dirigencia esté buscando agotar los tiempos e incumplir los preceptos estatutarios, es la inquietud de muchos de los militantes porque ya estamos en septiembre y tenemos dos meses de retraso, es un esfuerzo de quienes tenemos interés de participar, pero igual para que se respete el proceso ordinario”, expresó la exdiputada.

Y es que, dijo, esta dilación por parte de la dirigencia actual podría ser porque no quiere realizar la renovación a través del voto de la militancia, sino del consejo, en donde la mayoría de los integrantes son afines a la presidenta del partido y el excandidato a la gubernatura, por lo que exigió que haya piso parejo para todos lo que quieran participar.

El PAN vive la peor crisis: Tlatehui

Por su parte, Tlatehui Percino comentó que actualmente el PAN pasas “por la peor crisis” de su historia y seguir negándolo solo muestra que no se quiere reconocer “el peor fracaso político-electoral” del pasado 2 de junio, lo cual se debe a varios de los factores en el estado y el país.

Aseveró que uno de ellos es el “total abandono” de la dirigencia a la militancia, pues quienes han estado al frente del albiazul en los últimos años no solo se han alejado “con enorme soberbia” de la sociedad, sino que han ignorado a los integrantes del partido excluyéndolos de las decisiones.

“El dilema que vivimos los panistas es muy claro: o reconstruimos al partido con las cenizas que quedan o terminamos por morir y esto no puede hacerse desde arriba, pues eso lo ha llevado a esta situación, por lo que debemos empezar por regresarle a la militancia el derecho de elegir a la próxima dirigencia estatal”, remarcó.

En tanto, Micalco Méndez sostuvo que las giras que han emprendido Díaz de Rivera Hernández y Rivera Pérez “llaman la atención”, pues en los últimos meses han tenido más actividad en los municipios que en años anteriores, incluso que en toda la campaña a la gubernatura.

Aunque no quiso decir si esto es para beneficiar al grupo del excandidato al gobierno, dejó en claro que hacer estos recorridos no deben hacerse, pues eso genera u na inequidad en la contienda, sobre todo porque aún no se tienen un proceso abierto, ni tampoco hay candidatos registrados.

“Si el PAN tuvo un resultado adverso en la elección y si no tomamos en cuenta a la militancia temo que sería un paso hacia atrás luego de la elección, ya se recibió a los que se quejan y se les invitó a las giras, pero no se trata de eso, sino de que no haya para nadie”, recalcó.