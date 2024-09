Sin la asistencia del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en cuya representación acudió el secretario de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, la LXII Legislatura en el Congreso del estado de Puebla, tomó protesta este domingo para el periodo 2024-2027.

A decir del titular de la Segob, el mandatario poblano optó por no ir debido a “un tema de aseo político”, ya que su hermano Oscar Mauricio, diputado por el Partido del Trabajo (PT), fue nombrado presidente de la mesa Directiva de la legislatura entrante.

Poco después de las 10:00 horas, los 41 diputados locales se presentaron para la sesión solemne, donde Morena tendrá 22 curules, seguido del Partido Verde Ecologista (PVEM), con siete; el PAN se queda con cinco.

Mientras que el Partido del Trabajo (PT) tiene 5 diputados. Al respecto, su dirigente estatal Lizeth Sánchez dijo en entrevista previa a la sesión solemne, donde acudió como invitada, que buscarán que Araceli Celestino se integre a los otros legisladores petistas, al puntualizar que es militante, pero fue siglada por Morena.

En tanto, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano se quedan con un diputado, cada uno en la LXII.

Por el tricolor va Delfina Pozos Vergara, quien es dirigente estatal de ese partido y por MC es Fedrha Suriano Corrales, también presidenta de esa fuerza política.

Aquino Limón, tras la toma de protesta de los diputados locales, reiteró que legalmente no había impedimento para que acudiera al acto, pero las circunstancias de tener a su hermano como diputado, fue una razón fuerte.

“Al asumir Mauricio Céspedes la Mesa Directiva, el gobernador dijo que, para no empañar la constitución de esa legislatura, determinó no ir. Sin embargo, no hay una controversia jurídica que le hubiera impedido estar presente, pero sí un criterio de cuidado y aseo político”, expuso.