La impugnación que presentó Morena contra la constancia al priista, Néstor Camarillo Medina, como senador de minoría, fue porque no cumple el perfil de suscripción indígena y, es una falta de respeto a los pueblos”, por lo que hay confianza que sea cancelada por el tribunal.

Por una parte, el secretario general del partido, Agustín Guerrero Castillo, indicó que el recurso se promovió como un juicio de inconformidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene que dar vista a la Sal Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Indicó que fue el jueves pasado a través de Alfonso Bermúdez Ruiz, representante ante el INE, que se presentó el recurso, pues ya se había advertido desde el inicio de la contienda que lo harían una vez que pasará la elección, pues consideran que es inelegible.

Sostuvo que además no cumple con los requisitos y criterios establecidos en la Ley Electoral para acreditar una pertenencia a un derecho de minoría, pues no basta la autoadscripción como lo hizo el abanderado de la coalición “Fuerza y Corazón Por México, conformada por PRI, PAN y PRD.

Uno puede sentirse indígena o parte de alguna de las comunidades minoritarias para hacer una postulación de esta magnitud y si bien es su derecho, pero otra cosa es representarla, pero no se puede autoadscribirse así, tiene que haber un aval de la comunidad en asamblea, expresó.

Precisó que la impugnación va en contra de la fórmula que encabeza Néstor Camarillo Medina y su suplente Teodomiro Ortega González, quienes incumplieron con la ley, pues el priista un documento que supuestamente lo acredita como miembro de la comunidad indígena de El Molino, en Zacapoaxtla.

No obstante, este documento no tiene el aval de una asamblea comunitaria y el presidente del Comisariado Ejidal dijo no recordar si avaló o no dicho documento, ya que al día firma muchos papeles, pero un senador es quien representa al estado y no a un determinado municipio o distrito.

Es por respeto a pueblos indígenas: Bermúdez

Por su parte, Bermúdez Ruiz aseveró que hay elementos suficientes para revocar la constancia de primera minoría que acredita al priista como senador por violar la ley y hacerse pasar por indígena, cuando está comprobado que no lo es.

Al ser cuestionado sobre si es un acto de incongruencia porque no lo hicieron cuando se aprobó dicha candidatura y habían dicho que “no le iban a mover”, argumentó que habían dicho que no impugnaron en el momento del registro de la candidatura, porque iba a esperar la segunda etapa, que era la entrega de la constancia.

“Lo hicimos por un acto de congruencia, no podemos ser omisos ante la comunidad indígena que en Puebla es numerosa y, es por respeto a ello, estábamos previendo el segundo momento que era una vez que se declarara la valida la elección”, exclamó.

No obstante, Bermúdez Ruiz admitió que Morena no cuenta con cifras exactas sobre el número de impugnaciones que se van a presentar, tras el proceso electoral del pasado 2 de junio; pues es necesario realizar un mapeo entre los que irán solos por si cuenta y los que acompañará el partido.