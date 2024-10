El primer piso de la transformación en Puebla se logró con las gestiones municipales 2018-2021 y 2021-2024, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Al hacer la entrega de reconocimientos a los expresidentes, Romero Garci-Crespo señaló que fue complicado el arranque de esas administraciones porque se enfrentaban al reto de demostrar que estaban equivocados quienes pertenecían a la burbuja del neoliberalismo.

“Nos evocamos a transformar el estado, ahora se ven los frutos del trabajo”, añadió al referir que desde cualquier trinchera, se consolidará el humanismo mexicano con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aunado a ello, en Puebla el proyecto de la Cuarta Transformación tendrá continuidad en el gobierno estatal con un hombre humanista y municipalista como Alejandro Armenta y con 184 ayuntamientos gobernados por Morena.

Durante su intervención, Marcial Mota, secretario de Derechos Humanos de Morena y expresidente municipal de Tepeyahualco, mencionó que cuando se tiene una responsabilidad como lo es estar al frente de un ayuntamiento, los responsables deben entregarse a dirigir los destinos de las familias de los municipios, con los ideales de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar.

La expresidenta municipal de San Salvador el Seco, Marina Aguirre enfatizó que para las mujeres es más difícil llegar a encabezar el municipio porque aún existe el machismo y continúan luchando por sus derechos.

José Huerta Espinoza, quien fue presidente municipal de Tepeaca durante el periodo 2021-2024, mencionó que su gestión se realizó con trabajo y esperanza, que el partido le brindó la oportunidad de otorgar justicia social a las personas, además refrendó su confianza en el gobernador electo, Alejandro Armenta.

Finalmente, Karina Pérez Popoca, presidenta municipal de San Andrés Cholula del 2018-2021, subrayó que fue la primera presidenta municipal de izquierda en ese ayuntamiento y sostuvo que “ni por cargo o encargo” deben olvidarse a las comunidades.