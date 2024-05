Integrantes de pueblos originarios calificaron como lamentable que el candidato del PAN a la gubernatura, Eduardo Rivera Pérez, se haya referido como “morenacos” a quienes no comparten su proyecto, pues no basta con una disculpa, ya que eso no le quita su clasismo y racismo.

En rueda de prensa, Gabriela Pérez Bazán, académica en temas de igualdad y derechos humanos y Apolinaria Martínez Arroyo, hablante náhuatl y Coordinadora de Pueblos Originarios del abanderado morenista, Alejandro Armenta Mier, recriminaron que un político que quiere gobernar un estado se exprese así de las personas.

Pérez Bazán sostuvo que no basta con la disculpa de Eduardo Rivera, pues la discriminación es una práctica cotidiana, ya que al decir “morenacos” en un evento público tuvo un sentido de desprecio hacia la mayoría de los poblanos que apoyan el proyecto de la cuarta transformación.

“Aunque su desinformación no le permite, debe respetar su pluralidad, al ser candidato y tomar el micrófono debería tener la responsabilidad de visibilizar como es en este caso las burlas y la polarización ante el proceso electoral que vivimos en Puebla y todo el país”, expresó.

Aseveró que este tipo de declaraciones no ayudan a la ciudadanía, sino que deja efectos negativos y atenta contra la dignidad de las personas, debido a que la Puebla ocupa el segundo lugar en los índices de discriminación, de acuerdo con el último informe de la CNDH y Conapred.

Discrimina porque se siente español: Apolinaria

En tanto, Martínez Arroyo manifestó que “los quieren discriminar y ofender porque se sienten españoles”, y creen que son parte de la élite y hasta quieren llevar el tributo al rey de España, además, quiere gobernar para sus amigos, seguir enriqueciéndolos y endeudando al estado con sus obras faraónicas que no combaten la pobreza y desigualdad.

“Nos dicen Morenacos, y sí. Si lo somos, primero vamos a darle una clase de etimología y lenguas originarias al candidato de Toluca, porque no sabe lo que habla, no conoce Puebla, es lamentable que una persona que se exprese así nos quiera gobernar”, remarcó.

Por su parte, Manuel Viveros Narciso, presidente del Consejo Indígena Poblano, acompañado de representantes de las siete etnias del estado, sostuvo que el abanderado panista “se acaba de poner la soga al cuello, de sepultar”, pues un morenaco es gente del pueblo y tiene corazón de servicio.

Aseveró que se sienten orgullosos de eso, pues, aunque el excalcalde de Puebla trató de ofenderlos, no sabe lo que significa, al tiempo de resaltar que se tienen tres grandes capitales de la cultura totonaca que forman un triángulo entre Veracruz y Puebla, que son Yohualichan, Tajín y Zempoala.

Finalmente, Clemente Vázquez Velasco, representante del Consejo Indígena Poblano, exigió respeto a los pueblos y comunidades, “nadie es más ni menos, Eduardo Rivera ofende a nuestros hermanos, debemos evitar la violencia verbal, iremos a las instancias correspondientes para exigir respeto y si alguien debe ser sancionado que se haga”.