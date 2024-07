La despenalización del aborto en Puebla fue aprobada este lunes 15 de julio en el Congreso del Estado, con lo cual la entidad poblana se convierte en la número 14 en aprobarlo, donde se permite la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación.

Durante la sesión con 29 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, los diputados de Morena, entre ellos, Carlos Evangelista, Iván Herrera, Angélica Cervantes, Yolanda Gámez, Daniela Mier, Eduardo Castillo, Jocelyn Olivares, Karla Martínez Gallegos y Edgar Garmendia, votaron a favor de la iniciativa.

Esto con el propósito de que las mujeres y personas gestantes no sean criminalizadas en caso de decidan interrumpir su embarazo.

Los diputados que votaron en contra fueron Rafael Micalco, Mónica Rodríguez, José Miguel Espinoza, Nancy Jiménez, Pablo Pérez, del PSI y Mayra Estrella Tame, de Morena. Mientras que en abstención: Guadalupe Leal, Ambrosio Carbarin, del PRI; Azucena Rosas, de Morena y Liz Minto de Grupo Plural.

Tras una intensa sesión, el Congreso del Estado de Puebla aprobó las modificaciones al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Durante la aprobación del dictamen también modificaron el artículo 340 para que se castigue de seis meses hasta un año a quien aborte después de las 12 semanas de gestación.

En las reformas, se considera el aborto forzado como la interrupción del embarazo, en cualquier momento de la gestación, sin el consentimiento de la mujer o persona gestante, hecho que se castigará con cuatro a ocho años de prisión; la pena será de ocho a 10 años de prisión si se aplica violencia física o moral.

Como parte del dictamen, se estableció que el aborto no será sancionable cuando sea causado solo por imprudencia de la mujer o persona gestante; cuando el embarazo sea el resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida; cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte.