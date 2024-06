El equipo de campaña será el mismo que formará parte del proceso de transición y entrega-recepción en la administración estatal de Puebla, señaló el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que esto no significa que vayan a formar parte de su gabinete.

En entrevista, tras recibir su constancia de mayoría por haber ganado la elección del domingo pasado, el morenista comentó que no se trata de que sus colaborados digan que ya trabajaron dos meses de campaña para disfrutar durante 6 años algún cargo, pues quien piense eso, está equivocado.

El equipo de transición será el mismo que el de campaña, se los digo para que no se sorprendan, los que quieran seguir al ritmo que estamos poniendo, pero no es el que va formar parte del gabinete, sino que lo que necesitamos es que quienes ocupen esas carteras es que de resultados.

En ese tenor, comentó que para el perfil de los integrantes de su gabinete será “muy estricto” porque no le pueden fallar a Puebla, y los que quieran formar parte del gobierno “se tiene que consagrar” y dejar todo para dar resultados, pues de lo contrario no serán contemplados.

Hizo énfasis en que quien quiera servir con él tendrá que pensar en más de 2 mil 100 días de consagración de su administración, que es lo que durará el sexenio, ya que también tendrán plazos y metas a cumplir, disponibilidad, responsabilidad y dejar a un lado los intereses personales.

Yo no voy a estar empujando a alguien para que le sirva a Puebla, quien no sirve, no sirve y vámonos, no se merece Puebla eso, una votación de esta magnitud tiene que significar un equipo contundente, pues no vamos por cargos, sino por encargos y éstos son con resultados.