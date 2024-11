El partido Fuerza Por México (FXM) esperará la convocatoria del IEE para las elecciones extraordinarias en Chignahuapan, Venustiano Carranza, Xiutetelco y Ayotoxco de Guerrero para definir si participa solo o en coalición, así como si respalda a los mismos candidatos o no.

En rueda de prensa, la dirigente local, Maiella Gómez Maldonado, hizo énfasis en que para ellos es necesarios conocer los lineamientos del Instituto Electoral del Estado (IEE), pues hay municipios en los que fueron solos en el proceso pasado y otros en los que lo hicieron en alianza.

Por ello, aseveró que tienen que visualizar cuáles son las reglas que se tendrán para participar en candidatura común, coalición o solos, por lo que una vez que cuenten con toda esta información darán a conocer cuál será su forma de participación.

La también diputada federal hizo énfasis en que son cuatro demarcaciones las que estarán en disputa, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) anuló las elecciones y triunfos de los candidatos que habían ganado ante diversas irregularidades.

Ante esto, tendrá que ser con Congreso local el que defina las fechas para las extraordinarias, que se prevé que sea durante el primer semestre del año que viene, como ocurrió en el 2021 cuando igual se repitieron comicios en tres municipios.

FxM busca garantizar paridad: dirigente

Al ser cuestionada sobre si respaldarían a Juan Lira Maldonado en Chignahuapan, quien fue abanderado de FXM y había ganado la demarcación el pasado de 2 junio, Gómez Maldonado reiteró que primero deben esperar las fechas y, posteriormente, se tendrá una reunión del comité estatal y la comisión permanente para definir los lineamientos de las candidaturas.

“Es esta etapa se definen los requisitos que marca la ley para evitar cualquier tipo de problemas, sobre todo cuidar todos los aspectos que pudieran impedir la participación de algún perfil, eso es lo más importante, pero también cumplir con los principios de paridad”, remarcó.

Esto, pues explicó que la paridad efectiva no significa la que esté en el papel o la que instruya la autoridad electoral, sino que las mujeres que vayan a participar lo hagan con todas las herramientas no solo para contender en igualdad de condiciones, sino que tengan la posibilidad o no.