El exalcalde Eduardo Rivera Pérez señaló que no buscará la dirigencia del PAN en Puebla, pues está enfocado en la planilla de Jorge Romero Herrera, que compite por la nacional; la líder estatal, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, rechazó que haya “dados cargados”.

Por una parte, en entrevista al acudir a emitir su voto en el marco del proceso de renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), del Partido Acción Nacional (PAN), Rivera Pérez dijo que “están muy motivados” y han recorrido el país, y confían en que tendrán un resultado positivo.

Y es que, dijo, de ganar la planilla de Romero Herrera en el proceso interno, seguro tendrá un cargo en la dirigencia, al tiempo de afirmar que lo importante, una vez que concluya esta etapa, es que se siga construyendo la unidad del partido para que sea una opción para los mexicanos.

“Es un proceso en el cual yo no voy a participar, y la verdad no voy a opinar si hay o no temor, lo que opinaría es que todo está regido en los estatutos, ahorita estamos muy motivados, hemos recorrido el país, todos los rincones de México”, expresó.

Respecto al método de selección que eligieron los comités municipales del PAN para renovar la dirigencia estatal, sostuvo que “él solo vale un voto”, además de que no forma parte de la comisión permanente, ni tampoco tienen cargo en el Consejo.

Refirió que este método está dentro de los estatutos panistas y dicha propuesta será enviado al CEN, que será el que tiene la última palabra, pero remarcó que Puebla no es la única entidad donde se escogió así, sino también Tlaxcala, Yucatán, Jalisco y el Estado de México.

Incluso, sostuvo que no porque sea a través de un consejo, no significa que no sea democrático, ya que hay algunos que quisieran “un traje a la medida”, pues eso no funciona y por eso se tienen que hacer un proceso como lo marcan los estatutos en el estado.

Asimismo, afirmó que él no impulsa a algún perfil, pues cualquiera que tenga interés de competir tendrá que hacerlo conforme lo marque la convocatoria, pues en su caso, confía en estar al frente de algún órgano nacional por ser parte de la planilla que afirma ganará.

Augusta defiende método de PAN Puebla; comités eligieron

Por su parte, la dirigente el partido, Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández, dijo que la definición de que la elección sea a través de consejo estatal aún debe ser ratificado por el CEN para que se pueda emitir la convocatoria respectiva, que tendrá que ser una vez que se concluya con el proceso nacional.

Explicó que los Comités Municipales hicieron una consulta con sus militantes para que éstos dijeran que forma querían, para lo que se dio un mes entero y “la gran mayoría” avaló este método, por ello es que se debe respetar la decisión, y ella como presidenta está satisfecha porque cree que hay un equilibrio.

Manifestó que las críticas que se han tenido luego de los resultados electorales del 2 de junio y por la forma en que se llevará cabo la renovación, son “normales” y como autoridades del partido están abiertos a ello y hay libertad para todos los militantes.

Justificó que el método qué se eligió el viernes incluye a la militancia a través de los consejeros, por lo que negó que sea para beneficiar a algún grupo al interior del PAN, en alusión al exalcalde Eduardo Rivera Pérez, pues la mayoría de consejeros son afines a él.