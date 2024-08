El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que no le alcanza para buscar la dirigencia nacional del PAN y por eso se conformaría en competir solo por la estatal, por lo que esperará a que se emita la convocatoria para participar en el proceso de renovación.

En entrevista, luego de acudir al arranque de funciones de la planta de aprovechamiento de residuos “Firsu” en el parque industrial La Resurrección, dijo que tomó la decisión de no participar, debido a que el tiempo que tendría para recorrer el país es muy corto.

Explicó que la convocatoria será publicada en los próximos días por parte del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero tendría solo un mes, tiempo en que se debe hacer campaña y juntar las firmas correspondientes, porque la elección se tiene contemplada para noviembre.

“Mi decisión es de no participar en este proceso, he estado platicando con los aspirantes que ya dijeron que van a participar, conozco la realidad política de mi partido y no es que no quiera, no me interese o no tenga los atributos para ser un candidato, sino que eso implica tomarla con antelación”, expresó.