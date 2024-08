Los diputados locales que no hayan gastado en su totalidad los 180 mil pesos que les dieron para la rendición de su informe legislativo tendrán que regresar lo que les sobre, pues son recursos públicos y para ello tendrán que hacerlo antes de que concluya la Legislatura.

En entrevista, en la sede del Congreso local, el presidente del Poder Legislativo, Edgar Garmendia de los Santos, indicó que cada diputado es libre de elegir el formato que considerara para llevar a cabo la rendición de cuentas ante los ciudadanos de su distrito.

El líder de la bancada morenista comentó que si bien dijo que aún es “muy pronto” para saber si alguno de los 41 legisladores está en la condición de regresar recursos o no, toda vez que el último día para presentar sus informes anuales es a finales de agosto.

Y es que, dijo, cada diputado tiene la libertad de promocionar y difundir la forma en que harían sus informes, por lo que hay quienes usan eventos públicos en las plazas, otros en reuniones, mientras que otros lo hacen a través de recorridos.

Y es que en días pasados la diputada morenista, Xel Arianna Hernández García, fue criticada por dar su informe en el parque Skate, que se ubica a un costado del bulevar Xonaca, en cual solo instaló un pequeño templete, una lona con bocinas y se colocaron sillas.

Garmendia de los Santos precisó que cada legislador “tiene que hacerlo” y hay libertad para decidir cómo de acuerdo con la geografía que tiene su distrito, porque “no es lo mismo llegar en combi en Puebla capital que viajar 5 horas hasta el interior del estado o en la Sierra“.

Detalló que de los 180 mil pesos que se aprobaron para esto, los legisladores tendrán que comprobar en qué se lo gastaron y cuánto fue, pues en caso de tener un sobrante, sean 10, 20 o 40 mil pesos tienen que regresarlos al área fiscal del Congreso local.

“La obligación que tiene cada diputado es clara en cuanto a la ley, es un gasto que se tiene que comprobar, lo que no se pudo gastar se debe devolver. Tienen hasta 15 días después de presentar su informe, lo que no se use lo tienen que regresar, no se pueden quedar con el dinero”, remarcó.

Edgar Garmendia de los Santos