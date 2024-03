El dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, rechazó una desbandada en el partido tras la reaparición del exgobernador Antonio Gali Fayad con Morena; Mario Riestra Piña, candidato a la alcaldía de Puebla, señaló que cada quien toma sus decisiones.

Por una parte, Cortes Mendoza en entrevista, luego de que acompañó a Eduardo Rivera Pérez como candidato a la gubernatura, comentó que, si la decisión que tomó el exmandatario fue por interés propio, se está equivocando.

Y es que, dijo, están viendo que el proyecto que encabeza Rivera Pérez está cada vez “más potente” y todos los que se quieran sumar son bienvenidos y quienes se quieran ir están en su derecho de hacerlo.

En ese tenor, sobre los panistas que renunciaron y competirán por un cargo bajo las siglas de Morena, sostuvo que en el albiazul son importantes todos los que quieran estar, pero si lo dejaron por un interés personal se equivocaron, pues será la alianza “Mejor Rumbo para Puebla” la que gane las elecciones en la entidad el próximo 2 de junio.

Sobre este tema, Riestra Piña comentó que cada quien toma sus decisiones y analice qué proyectos respaldar y descartó que sea un “golpe al PAN”, luego de que Gali Fayad fue alcalde y gobernador impulsado por este partido.

“Yo respeto, cada quien es libre de tomar sus decisiones, a él le toca estar allá, a mí acá, cada quien está enfocado en sus responsabilidades, a mí no me toca juzgar lo que haga, lo que me toca es decirle a la gente que yo me mantengo en esta línea porque creo en el proyecto”, remarcó.