La convocatoria para integrar el Consejo Cultivo de la CDH de Puebla, emitida por el Congreso del estado, fue declarada desierta, ya que sólo tres de seis cumplieron para ser parte; se volverá a emitir el 15 de enero.

Roberto Zataráin Leal, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del poder legislativo, recordó que en total eran cinco las personas que debían escoger, tres de los cuales son mujeres.

Sin embargo, explicó que al revisar los currículum de los aspirantes, sólo tres cumplieron todos los requisitos; mientras que, de los otros, se verificó que no tenían conocimiento alguno en derechos humanos.

Entre los que no cumplieron, presentaron cartas de recomendación que no validaban su experiencia y hubo alguno que no era de Puebla.

Consejo Consultivo en CDH Puebla: cargos son honoríficos

Roberto Zataráin comentó que los puestos en el Consejo Consultivo de la CDH Puebla son honoríficos. Es decir, no perciben un salario por sus funciones.

El diputado local de Morena lamentó que no hubo más interesados en participar, por lo cual volverán a lanzar la convocatoria después del 15 de enero.

Asimismo, exhortó a los activistas, especialistas y todos aquellos interesados en los derechos humanos que participen en buscar ser parte del Consejo Consultivo de la CDH Puebla.

Dejó en claro que quienes estaban en el consejo cuando fue la gestión de Félix Cerezo Vélez al frente de la CDH, ya no están más por su actuar y solapar al expresidente de ese organismo.

El nuevo Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, vigilará el actuar de Rosa Isela Sánchez Soya, así como el uso correcto de los recursos.

Otras de las facultades del consejo es establecer lineamientos generales de la actuación de la CDH Puebla, así como aprobar un reglamento interno y el informe anual.

Asimismo, deberá ayudar a definir el proyecto de presupuesto de egresos de la CDH Puebla, así conocer el informe. También, solicitar información adicional sobre asuntos en trámite.