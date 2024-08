En el Congreso de Puebla se prevén dos decisiones extraordinarias más antes de finalizar la LXII legislatura para abordar la fusión y creación de dependencias estatales, cómo lo propuso el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Aunque diputados salientes señalaron que no saben si dará tiempo la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, pero, si se puede, la idea es avanzar en este tema.

Además, diputados entrantes y salientes tendrán reuniones para ver temas prioritarios, entre ello, revisar las iniciativas importantes pendientes, para ir definiendo la agenda legislativa que incluya las reformas para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación en Puebla.

Esto, luego de las reuniones que sostuvieron, primero, diputados locales de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Grupo Plural y, después, los próximos legisladores de la cuarta transformación que entrarán en funciones el 15 de septiembre, con el mandatario electo la semana pasada.

Por una parte, Eduardo Alcántara Montiel, del Grupo Plural, comentó que las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal fue un tema que se tocó, aunque de manera muy general para ver si “se tiene el ánimo de impulsarla”.

“Nos comentó que la están trabajando y verán en el equipo de transición si nos la mandan a nosotros o si ya no les da tiempo, se la pasarían a la siguiente Legislatura, más bien están viendo si hay acuerdo para transitarla o no, pero no nos han dado fecha ni plazo”, expresó.