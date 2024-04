Hoy inicié mi camino 🙌🏻hacia la presidencia municipal de San Andrés Cholula.



Lo hice recorriendo las calles de Tonanzintla, el lugar que me vio crecer. Como se lo dije las y los sanandreseños que me acompañaron: no les voy a fallar.



El futuro 💚de nuestro municipio es verde. pic.twitter.com/LArcql8ViD