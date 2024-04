Para que la población pueda contar con los apoyos que ofrecen los programas sociales, Jaime Natale Uranga, candidato a diputado local por el distrito 10, ofreció ser un vinculo entre la ciudadanía y las autoridades de gobierno.

Al visitar las colonias San José Cerritos y San Pedro, el abanderado de la coalición Morena, PT, PVEM, Nueva Alianza y Fuerza por México, destacó que buscará que las dependencias que maneja los programas sociales tengan un acercamiento con la población.

En la reunión, Natale Uranga dio a conocer los habitantes de ambas colonias sus propuestas de campaña, las cuales buscará que se concreten desde el Congreso local.

Al señalar que la labor del legislador debe dignificarse, el candidato a la diputación local afirmó que en sus acciones de campaña informa sobre las facultades y responsabilidades de quienes forman parte del Poder Legislativo.

“Buscaré dignificar la función de un diputado, porque vengo a decirles que sí, y que no, puedo hacer como diputado; que no les vengan a mentir que les pueden cambiar la vida, que van a pavimentar sus calles, que van a poner más policías, etcétera, eso no es facultad de un diputado”.