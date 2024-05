El candidato a la gubernatura de Puebla con Morena, Alejandro Armenta Mier, obtendría por lo menos 1.8 millones de votos en la elección del domingo, aunque esa cifra puede aumentar y se prevé que gane con una diferencia de 25 puntos al panista Eduardo Rivera Pérez.

Así lo dio a conocer, en rueda de prensa encabezada por la dirigencia estatal, Javier Sánchez Galicia, especialista en marketing político, quien agregó que estos números serían el 60 por ciento de la preferencia ciudadana para el abanderado de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Explicó que al tenerse un padrón electoral de 4.9 millones de poblanos, se prevé que sea el candidato que más votos aporte para la aspirante presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, conforme al análisis que hizo respecto a varias casas encuestadoras a seis días de la elección.

Sostuvo que no es lo mismo hacerla casa por casa y de persona a persona, ya que de esa manera hay mayor seguridad y certeza en las mediciones a una realizada vía telefónica, como las que realiza la empresa Massive Caller, que de sus entrevistas el 95 por ciento no les contestan y otro 5 por ciento restante sí, pero no es representativo.

Detalló que Armenta Mier se ha mantenido todo el tiempo arriba de las preferencias, tanto en el proceso interno que se hizo el año pasado para definir el candidato, como ya en la campaña, por lo que son al menos ocho meses en los que no se tiene una variación exponencial.

Dijo que, de los nueve estados en los que habrá elección para la gubernatura, el que tiene mayor intención de voto es Javier May Rodríguez, con el 62 por ciento, seguido de Eduardo Ramírez Aguilar, en Chiapas, con el 60 por ciento; mientras que Armenta Mier está en el 59 por ciento.

Sin embargo, explicó que en Tabasco son 1.7 millones de electores en la lista nominal, la de Chiapas es de 3.6 millones y en la entidad de 4.9 millones, por lo que el abanderado poblano será el que más votos aportará para la elección presidencial.

La medición que hizo fue con base a BEAP, Statistical Research Corp, Demoscopia Digital, Poligrama, La Encuesta, Populus, Gobernarte, Arias Consultores, Mitosfky, Rubrum, Solmoriago e Indicadores, ejercicio que se hizo entre el 26 de abril y 26 de mayo, con preferencia del 59.2 por ciento para el morenista y del 36 por ciento para el panista.

Armenta superaría con 25% a Rivera

Sánchez Galicia detalló que Armenta Mier alcanzaría un millón 200 mil votos considerando un 40 por ciento de la preferencia, pero logrará unos 600 mil más con todos los candidatos de la coalición, por lo que si bien los datos arrojan un millón 800 mil sufragios, sí es viable lograr los 2 millones que ha manifestado el morenista.

Sostuvo que habría carro completo en lo que se trata de las diputaciones locales y federales, mientras que en el caso de los ayuntamientos es necesario un análisis distinto porque hay algunos municipios en los que van solos los partidos y no la coalición.

“A partir de septiembre se abrió a 15 puntos y en noviembre alcanzó el 20 por ciento, en 8 meses no hubo variación, luego llegó a los 20 para cerrar con 51.2 de intensión y se estima que gane con una diferencia del 25 por ciento respecto a su contrincante del PAN, Eduardo Rivera”, remarcó.

En su turno, la dirigente estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aseveró que con el cierre de campaña del sábado, fue increíble, más de 60 mil ciudadanos, se vio la simpatía hacia el movimiento y la cuarta transformación en donde los poblanos manifestaron su apoyo a la continuidad del proyecto.

En tanto, Agustín Guerrero Castillo, secretario general, mencionó que se ha trabajado para que este 2 de junio se alcance el triunfo, he hizo énfasis en que los abanderados de la coalición van por carro completo para tener la gubernatura y la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados.