El próximo lunes, Alejandro Armenta Mier, gobernador electo de Puebla, estará presentando al primer bloque de quienes serán parte de su gabinete como secretarios, a la par de advertir a los elegidos que no permitirá que hagan negocios con sus cargos.

En rueda de prensa, comentó que los nombramientos suyos van a la par de los primeros que hizo la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, la semana pasada. Al tiempo de dar a conocer que habrá fusión de algunas dependencias, así como la creación de otras, entre ellas la Secretaría del Deporte.

Puntualizó que habrán de estar en su gobierno, quienes lo han acompañado en su proyecto político desde el 2017, cuando se integró a las filas de Morena.

No obstante, el morenista advirtió a los que se promueven a través de columnas periodísticas sin aún ser nombrados como secretarios por él, “que el gusto habrá de durarles lo que tarda en respirar”.

Además, Armenta Mier dijo que quienes entren a su gobierno no será para que hagan negocios personales, porque de lo contrario, “mejor que se esperen al 2030”.

“Voy a honrar la oportunidad que me dieron los poblanos (…) soy administrador y no hay forma de que me lleven al baile”, sentencia el mandatario electo.