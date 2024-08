El comité de vecinos del fraccionamiento Pedregal La Calera denunció a la promotora La Calera por venta irregular y un fraude de más de 2 millones de pesos a 229 de condominios, por lo que pidió la intervención del ayuntamiento de Puebla y del gobierno del estado.

En rueda de prensa, este jueves 22 de agosto, el representante del comité, Roberto Meza, y el vicepresidente del mismo, Víctor Julio Casiano, expusieron que la inmobiliaria no les ha entregado sus títulos de propiedad, además de presuntamente les vendieron predios inexistentes.

Señalaron que el lugar no cuenta con las especificaciones prometidas, carece de suministro de agua potable, sumado a que no se da el mantenimiento requerido, además de que presuntamente hubo venta de predios y residencias inexistentes, lo que provocó un adeudo de más de 2 millones de pesos.

Ante la situación, los afectados hicieron un llamado al ayuntamiento de Puebla y al gobierno del estado para evitar más fraudes de este tipo por parte de “presuntos empresarios”, quienes ponen en venta predios irregulares con incumplimiento de contrato.

“Hacemos un llamado a las autoridades, al alcalde municipal, al gobernador para que nos puedan apoyar, no podemos permitir que más poblanos sigan siendo defraudados por empresarios que se dicen empresarios que no son de Puebla , son regiomontanos específicamente Alejandro Salazar Mireles quien es dueño y a través de Víctor Ortega, hoy nos hacen esto a los poblanos”.

Detallaron que la promotora busca desconocer al comité de vecinos por lo que piden llevar a cabo un acuerdo de acuerdo a lo que dicta la ley, pues agregaron que la promotora La Calera busca cambiar al condominio para beneficio sus intereses.

“Los dueños quieren no pagar las cuotas que están obligados a cubrir todos los condominios con la excusa de que sus ventas se han caído y que no tienen recursos para hacerlo.Desde el mes de enero ya no cumplieron con los pagos correspondientes, poniendo otro comité a modo que les beneficie en sus intereses y dividir al condominio.”