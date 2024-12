El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina reconoció que “será un gran reto” la labor que se tendrá en el Instituto Nacional de Migración (INM), sin embargo, se trabajará con la visión humanista y respeto a los derechos humanos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En entrevista, previo a la inauguración del Hotel Radisson Puebla este jueves, el mandatario poblano manifestó que un tema que ha abordado con la titular del Poder Ejecutivo federal en las visitas que ha hecho a la Ciudad de México en los últimos días.

Manifestó que no abordará mucho en este tema hasta que llegue al INM, que será hasta enero, toda vez que concluye su gestión el viernes de la siguiente semana.

Refirió que la presidenta de México es una mujer muy comprometida, que está metida en el tema que lleva de la mano y que mantiene la visión del humanismo mexicano y del respeto a los derechos humanos y a los migrantes es muy importante.

Es de mencionar que el miércoles pasado Sheinbaum Pardo informó que Céspedes Peregrina se sumará al gabinete federal.

En ese tenor, precisó que el lunes vendrá la avanzada de la mandataria federal para el evento que se tendrá el miércoles para la inauguración de la vocacional y la Unidad de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN), siendo la única a la que vendrá.

Por otra parte, Céspedes Peregrina comentó que no habrá “carpetazo” a la investigación que se tiene por la inversión fallida de Accendo Banco por un monto de 606 millones de pesos, ni a las denuncias que se tienen contra la exsecretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro.

El titular del Poder Ejecutivo estatal precisó que se tienen que esperar a que corran los tiempos en los procesos que se tienen, ya que dependen de liquidación que se haga de la institución financiera para ver si se puede recuperar el recurso que se perdió desde el 2021.

Precisó que hasta que no de el fallo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), no se puede transitar a la siguiente etapa, aunque hizo énfasis en que si se da pronto y pudiera tener un “buen fondo” habría posibilidades de rescatar el dinero.

“Nosotros no quisimos generar algún tipo de omisión, por eso dejamos señalado todo lo que corresponde, las denuncias van a correr y todo lleva su tiempo, si se puede recuperar el monto, pues ya no habría delito, pero no se va dar carpetazo, aunque ya no nos tocará a nosotros ejecutarlo”, remarcó.