Integrantes de la Colectiva para el Bienestar informaron que un tribunal colegiado falló en contra de la empresa Agua de Puebla, por lo que ahora está obligada a cumplir con el saneamiento de las aguas residuales e informar periódicamente de que lo está haciendo.

En rueda de prensa, René Sánchez Galindo, Ana Lluvia García Vilchis y Néstor López Espinoza, comentaron que la concesionaria recurrió las medidas cautelares que dio el Juez Quinto Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en la que se pidió dar a conocer dicha información.

Explicaron que en su momento la autoridad judicial falló a favor de la empresa, por lo que tuvieron que promover un nuevo recurso como parte del amparo 615/2023 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que es Puebla.

López Espinoza detalló que la sentencia al ser definitiva, no hay otra instancia más a la que la empresa pueda acudir, por lo que tiene que acatarla y cumplir con lo que se ordenó desde la primera vez. “Esto se resolvió en sesión pública el 20 de junio por parte de los tres magistrados”.

Dichos actos contemplan llevar a cabo el saneamiento de las aguas residuales, a fin de evitar la contaminación o en su caso, la generación de un foco de infección que perjudique a la población en general y vulnere el derecho de las personas.

Asimismo, deberán informar y acreditar ante los quejosos y la autoridad judicial de los avances de los mismos.

Comentó que antes de que se suspendieran las medidas cautelares había presentado la empresa una parte, que tendrán que ser revisados, ya que afirmó que están incompletos, ya que como colectiva la tiene que dar a conocer a los usuarios

Sobre este particular, Galindo Sánchez precisó que todos los drenajes públicos se conectan con una red que está vinculada a Agua de Puebla, a través del cual llegan a los colectores pluviales, que forman parte del sistema de saneamiento, siendo la infraestructura que va al margen de los ríos.

Tras esto, los colectores detienen las aguas sucias y se las llevan a las plantas tratadoras, las cuales la limpian y descargan a los afluentes ya sin contaminación, con base en las normas federales que se tienen que seguir, ya que todo este proceso es cobrado por la concesionaria a los poblanos.

Saneamiento debe cumplirse o devolver el monto

“Todo esto la empresa lo incluye dentro de su servicio en el recibo, todos pueden ver que pagamos agua potable, drenaje y saneamiento, más o menos es el 20 por ciento del recibo, entonces, por ejemplo, si es un monto de 200 pesos por ello son como 40 pesos por el último de estos conceptos”, remarcó.

Recordó que los ciudadanos tienen derecho al saneamiento, sobre todo porque está establecido en la Constitución, por lo que al ser un monto que están pagando tienen la obligación o, en su caso, que se los devuelvan, por lo que esta etapa del juicio forma parte de ello.

Mencionó que, derivado de esto, la concesionaria “quiso aplicar una mordaza” a ellos como representantes de la “colectividad”, que son los 475 mil usuarios de la capital, para que no hicieran pública la información que se les da, ni tampoco del estatus que guarda el juicio colectivo que promovieron desde el año pasado.

Lo anterior, porque presentó un oficio al que le pidió al juez que ordenara eso, lo que atribuyeron a que la empresa no quiere que los poblanos se enteren que no ha cumplido, además de que en las audiencias sólo querían que tomaran datos de lo que se presentaba y no la escanearan.

Enfatizó que la autoridad judicial sólo emitió un exhorto para ellos, por lo que, en base a eso, tomando en consideración el artículo 602 del Código Federal de Procedimientos Civiles el cual “están obligados” a dar a conocer dicha información y por eso es que lo seguirán haciendo, toda vez que representan a los usuarios del servicio de agua.