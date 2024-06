Tras varias horas de diálogo, fueron rescatados los cuatro cuerpos de las personas que fueron linchadas en la comunidad de San Jerónimo Coyula, en Atlixco, así como la mujer que quedó herida y fue trasladada a un hospital; en lo que va del año se han dado otros 13 intentos.

En entrevista, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón, comentó que es un hecho lamentable y condenable, por lo que fue después de las 12 del día cuando se pudo convencer a las personas de la comunidad que les entregarán a las víctimas.

Dijo que la mujer se encuentra siendo valorada en su estado de salud en un hospital de la región, siendo la única que sobrevivió, pero hizo énfasis en que así como en otros 13 casos donde se dio un intento de linchamiento se activó el protocolo establecido que se tiene, lo cual significa que todas las autoridades atiendan la situación.

Agregó que se dio la presencia de las policías estatal y municipal, así como las corporaciones de seguridad de la zona, pero por la ubicación de la comunidad, solo tiene un camino de acceso y fue bloqueado por los pobladores, por lo que impidieron que los elementos ingresaran para rescatar a las personas.

#Ángulo7Informa ll Los cuatro cuerpos de las personas linchadas en la comunidad de Coyula, ya fueron rescatados mientras que la mujer herida fue trasladada a un hospital.

En el 2024 suman otros 13 intentos, informó @Javier_AquinoL, titular de @Segob_Puebla.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/HNCvSvymO4 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 11, 2024

Es el único linchamiento que se ha consumado este año, de otros 13 intentos que hemos tenido en el mismo y en estos casos debemos ser contundentes, habrá una investigación que correrá a cargo de la Fiscalía del estado y se tendrán todos los elementos de ley contra quienes hayan sido los responsables. Titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón

Te podría interesar: Linchados Coyula

El funcionario estatal precisó que estos intentos de linchamientos han sido en diversos municipios, incluso en la capital y otros como Libres, por lo que hizo énfasis en que desde la Secretaría de Gobernación se aplique el protocolo, pues no es una situación reciente, sino que es añeja.

Hizo un llamado a los ayuntamientos y personas a que eviten este tipo de actos, pues igual se tenía conocimiento de que en Zacatlán un poblador estaba retenido en su propia casa por habitantes del municipio que lo señalan de ser presuntamente responsable de incendios forestales.

Explicó que las personas llegaron a dicho inmueble para esperar que saliera y confió en que sea para ponerlo a disposición de las autoridades y no para hacer justicia por propia mano.

Pobladores bloquearon acceso

El secretario descartó una falta de respuesta por parte de la autoridad municipal, pues se atendió el reporte a través del número de emergencia 911, a fin de que se pudieran acerca al lugar a la brevedad, pero al ser solo un camino de acceso, no pudieron ingresar porque los pobladores lo impidieron.

Cinco supuestos ladrones de autos fueron linchados por pobladores de Coyula, #Atlixco. Cuatro perdieron la vida #Puebla pic.twitter.com/kQrRPZ7dC3 — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) June 11, 2024

“Estaban al fondo de la localidad, en un jagüey, ahí se perpetró el hecho y no pudo la policía municipal”, expresó, al tiempo de reconocer que esto es una muestra de que los pobladores no tienen confianza hacia las autoridades en la aplicación de justicia, aunque no la única.

Y es que, remarcó, se debe igual a las constantes incidencias que se han registrado en la comunidad, por ello es que se dio un pliego petitorio de los pobladores en el que mencionaron diversos aspectos a mejorar, lo que implica coordinación y conciencia social de que no es con la justicia por propia mano cómo se resuelve.

Precisó que no se tienen información hasta el momento de quienes son las personas que perdieron la vida, pues están en el proceso de identificación, pues lo que se sabe es que presuntamente robaron un vehículo y ya fue en la comunidad de Coyula donde fueron detenidos por la población.