Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó el amparo a Juan Lira Maldonado, alías “El Moco”, excandidato a la alcaldía de Chignahuapan, la Fiscalía General del Estado (FGE), retomará una de las investigaciones que tiene contra él por el delito de lavado de dinero.

Lo anterior, luego de que, por mayoría de votos, la Primera Sala de la SCJN, resolvió no dar el amparo promovido por el exabanderado de Fuerza Por México (FXM), con el que buscaba evitar ser vinculado a proceso por el delito operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicho recurso de revisión fue radicado dentro del expediente 127/2024, mismo que quedó bajo la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

De acuerdo con el proyecto de resolución, los ministros consideraron que no había problema de constitucionalidad, después de que un juez de control vinculó a Lira Maldonado por dicho ilícito, por lo que tendrá que comprobar ante la autoridad judicial la procedencia de sus recursos.

Y es que, como parte del proceso, Lira Maldonado fue vinculado luego de que el agente del Ministerio Público lo acusó de comprar bienes entre 2014 y 2020 a través de “prestanombres”, entre ellos seis inmuebles y predios; además de cinco vehículos destacando camioneta Cheyenne, un Honda Odyssey, GM Buick Enclave.

Al respecto, en la rueda de prensa de este jueves, el fiscal Gilberto Higuera Bernal señaló que hay varias investigaciones contra estas personas y otras más que tienen vínculos familiares con él, al tiempo de recordar que uno de los casos deriva en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, además de otras imputaciones.

“Si mal no recuerdo resolvió el caso en el foro común, se promovió un amparo por parte de la defensa, y el caso ha transitado por instancias judiciales federales hasta llegar a la Suprema Corte, pero les preciso que no es el único que tenemos hay al menos otros tres igual en esta instancia”. Gilberto Higuera Bernal

Que FGE se encargue de caso de “El Moco” es un gran resultado: Higuera

Explicó que el mismo ha acudido a la SCJN a tratar estos casos con los propios ministros para hacerles saber la visión y sustentación jurídica de la fiscalía, la que cree que finalmente ha obtenido un resultado favorable, pues las autoridades en algunos casos habían resuelto que el delito de lavado de dinero era sólo de la competencia federal.

Higuera Bernal menciono que los casos que han resuelto en diversas medidas han sido diciendo que sí otros que no, aunque recalcó que había una decisión que no se había tomado en los estados de manera unilateral, sino que había propuestas desde la federación para que no sólo fuera delito federal sino común.

Detalló que, siempre que este delito no sea a través de las instituciones del sistema financiero mexicano, puede ser catalogado como una causa del fuero común, por lo que los casos que han llevado a imputaciones penales, han sido bajo este proceso.

Sostuvo que esta resolución les da la razón respecto a que el delito de lavado de dinero puede ser considerado del fuero federal y en el ámbito local, por lo que es un gran paso porque las competencias se delimitan con mayor claridad y porque seguramente otros casos serán canalizados hacía hacia esta modalidad.

Al reiterar qué hay otros tres casos en la SCJN, dijo que es un gran resultado para la Fiscalía, vislumbró que en los siguientes casos que se resuelvan obtendrá el mismo resultado, pues no se trata de discutir sobre un solo tipo penal, sino del mismo con modalidades diferentes.