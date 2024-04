Un grupo de transportistas acusó a la empresa Autofin de fraude, pues desde el 2022 le están pagando alrededor de 50 unidades que les compraron, sin que a la fecha se las hayan entregado, por lo que realizaron una protesta en las instalaciones para exigir que se las den.

Alrededor de las 11 de la mañana los quejosos llegaron a las instalaciones de la empresa, ubicada en la calle 5 Norte, entre avenida Reforma y 2 Poniente, en donde mostraron pancartas con las frases de “queremos nuestros vehículos”, “Autofin no cumple” y “llevamos 2 años pagando sin respuesta”,

El grupo de transportistas señaló que la empresa les pidió cubrir su mensualidad desde el momento en que se hizo la compra, con montos variados, pues hubo quienes daban 10 mil pesos, pero otros que dieron más, por lo que serían más de 200 mil pesos lo que llevan.

Uno de los afectados dijo que si le dieron el dinero a Autofín es porque ésta les advirtió que si no lo hacían les cobrarían recargos, pero ahora no les han entregado sus vehículos que serán usados para el servicio público, pues el argumento que les han dado es que no hay unidades

Asimismo, dijo que la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) les exige tener las unidades nuevas, por lo que ya están presionados por las autoridades, por ello, pidieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que les ayude a obtener sus vehículos.

“Queremos las unidades porque la secretaría nos dio un tiempo y ya estamos en problemas por eso, hablamos a la matriz y nos dice que no tenemos unidades, venimos aquí y que lo mismo, que nos esperemos una semana o 15 días, entonces de qué se trata”, expresó.

Sin especificar qué tipo de vehículos son, recriminaron que argumenten que no hay unidades, cuando en otras agencias sí las tienen, por lo que no es creíble lo que les dicen, sobre todo cuando ya pagaron por ellas.

No descartan bloquear instalaciones

Los transportistas advirtieron que de no tener respuesta podrían tomar otras medidas vcomo bloquear la calle donde se encuentra la empresa, pues ya “están hartos” de que solo les estén dando largas, pues temen que puedan perder sus concesiones que ya les autorizó la SMT.

Al respecto, el gerente de Autofin, Agustín González, brevemente sólo les prometió revisar sus contratos para que se inicie el procedimiento de entrega de automóviles, sin precisar en qué tiempo podría ser eso.