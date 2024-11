El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que esta semana se reunirá con el alcalde de Puebla, José “Pepe”, Chedraui Budib, para revisar la solicitud que hizo sobre el pago de compensaciones de participaciones federales para el ayuntamiento de Puebla.

En su habitual rueda de prensa, el mandatario poblano comentó que como gobierno del estado no pueden disponer de recursos como en otros años, debido a que ya están en el cierre de la administración y no pueden contar con el presupuesto que no les corresponde.

Dijo que por eso se tiene una reunir con el edil para ver cuál es la condición financiera que se tiene bajo el esquema del municipio, pues de trata de las últimas semanas del gobierno y no pueden tener tanta disponibilidad de presupuesto.

Y es que en semanas pasadas el ayuntamiento de Puebla aprobó en Cabildo una solicitud para pedir a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), para el pago de compensaciones de participaciones federales que le corresponde al municipio.

Esto, ya que de detectó un hoyo financiero de 600 millones de pesos derivado de adeudos de la anterior administración municipal, entre ellos, el pago de 11 obras pendientes por 300 millones.

Sergio Salomón pide a ayuntamientos priorizar gastos

En ese tenor, Sergio Salomón hizo un llamado a los ayuntamientos que en este primer mes que llevan en el cargo privilegien el uso de los recursos en temas que sean necesarios y no tanto en obras, ya que eso lo pueden hacer a partir de enero.

“Para nosotros es importante reiterarle a los ayuntamientos que les tocó recibir, tal vez algunos que no les dejaron el recurso para una segunda quincena de octubre y que ahí podría haber un tema de falla, pero ya les llegó los de noviembre, entonces que prioricen lo de diciembre”, expresó

Céspedes Peregrina dijo que para ellos no será un año normal porque están de salida y no pueden tener un tema de participaciones, ya que andan en un proceso de entrega -recepción y por eso es que tienen que priorizar el tema de sus gastos, aguinaldos y pagos.

Agregó que hay quienes quieren iniciar obras, pero no es el momento porque ya es el cierre del año y por eso se tendrán que esperar hasta enero.

Te puede interesar