El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina llamó a los ediles electos a que, cuando asuman el cargo, cumplan con los compromisos que hicieron en campañas y, de lo contrario, ser transparentes y rendir cuentas del por qué no podrán hacerlo.

Lo anterior, durante su gira de trabajo este viernes por los municipios de Tlapanalá, San Felipe Tepemexalco y Atzitzihuacan, en donde hizo la inauguración de la rehabilitación de diversos tramos carreteros para los que se destinaron más de 67.3 millones de pesos.

El mandatario, que estuvo acompañado de los titulares de la Secretarías de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García; el de Gobernación (Segob), Javier Aquino Limón; el director del Centro INAH Puebla, Manuel Villarruel Vázquez, afirmó que su administración trabaja sin distingo con todos los municipios.

En su último punto del día, el titular del Poder Ejecutivo afirmó que el principio de igualdad que ha marcado la cuarta transformación se tiene que llevar a los hechos, por ello es que el recurso se invierte de forma equilibrada y zonas como La Mixteca son una prioridad.

A poco menos de tres meses de que se dé la transición en los 217 municipios del estado, aseveró que las autoridades electas tienen retos muy importantes en sus demarcaciones, pues el servicio público es una meta de trabajo, compromiso y honestidad.

“Ustedes van a tener el alto honor de servirle a su pueblo y deben tener bien claros sus compromisos de campaña, que no se les olviden, que los tengan presentes todo el tiempo, que en lo que vayan a cumplir díganles paa cuándo y los que no, también vayan con el pueblo e infórmeles por qué no, pero háganlo con el corazón en la mano”, expresó.