El 28 de diciembre se cumplió un año de la desaparición de Guillermo Raúl López Escobedo, originario del municipio de Amozoc de Mota. Ese día acudió a casa de su amigo Ulises N. para venderle una laptop, desde entonces seres queridos y familiares los buscan.

A la fecha, solo se tiene un detenido, Ulises, de quién se sabe tuvo una última conversación con él. No obstante, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que van por más implicados, al mismo tiempo de que revelaron que encontró un celular con fotografías del joven y de la moto.

De acuerdo a la FGE, Ulises N. propició las condiciones para que Guillermo Raúl fuera privado de su libertad. Señaló que el 19 de octubre, el posible victimario, realizó una llamada con otro hombre para que lo asesore sobre como desaparecer a una persona.

La autoridad no dio más detalles al respecto, pero aseguró que se está haciendo lo posible por dar con el paradero del joven de 28

A un año de la desaparición de Guillermo Raúl familiares y amigos no quitan el dedo del renglón, pero sobre todo la esperanza de hallarlo con vida. Se han manifestado en diversas ocasiones bajo la misma exigencia: hallar a Guillermo con vida.

La última vez que se dieron cita en las calles de Puebla fue el 17 de noviembre del presente año. Allí, señalaron que este tipo de actos es para demostrar a las autoridades “que no se han cansado”, toda vez que en ningún momento se les presiona a las autoridades para darle celeridad.

A un año de la desaparición de Guillermo Raúl: familiares piden compartir imágenes de él

No obstante, señalaron que no es justo que, pese a ello, la FGE no brinde información de manera constante, no solo sobre el caso de Guillermo Raúl, sino a todos los familiares de los desaparecidos.

Cabe señalar que el 28 de diciembre de 2023, Guillermo Raúl acudió en su motocicleta al municipio de Amozoc a venderle una laptop a su amigo Ulises. El domicilio se ubica en la colonia El Arenal, perteneciente a la junta auxiliar de Chachapa. Desde entonces no se sabe de él.

La hermana de Guillermo Raúl pidió mediante sus redes sociales que se “inunden las redes sociales” con la imagen de su hermano. “Hasta encontrarte Raúl”, “Raúl merece regresar, Raúl merece estar con su familia”, son las consignas con las que cierra el mensaje.