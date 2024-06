El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó que el recurso que presentó ante la Sala Superior del Tepjf no es contra la consulta que se ordenó hacer en el municipio de Coyomeapan para definir su método de elección. Sino que solo tiene que ver con un término legal.

En entrevista, luego de inaugurar la rehabilitación de la ciclovía “Hermanos Serdán”, este miércoles, que tuvo un costo de 47 millones de pesos, el mandatario comentó que solo fue para dar respuesta a lo que les corresponde como gobierno del estado.

“El tema de Coyomeapan tengo entendido que estrictamente tiene que ver con un acuerdo legal, no tiene mayor fondo, es porque ya había pasado eso y no sabemos qué tanto aplique o qué no, pero se tenía que contestar por forma el gobierno”, expresó.

Recurso en Tepjf respeta a las autoridades: Céspedes

Céspedes Peregrina hizo énfasis en que con este recurso no van contra la resolución en la que se pidió al Instituto Electoral del Estado (IEE), pues se mantiene respetuoso de las autoridades en esta materia.

Y es que, de acuerdo el juicio SUP-REC-628/2024 que se encuentra radicado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), se hace énfasis que es contra la resolución que emitió la Sala Regional de la Ciudad de México.

Dicho documento, fue interpuesto el 6 de junio, por parte de Néstor Mauricio Mejía García. Esto, en su carácter de director de Procedimientos Administrativos de la Consejería Jurídica, en representación del titular del Poder Ejecutivo poblano.

En el mismo se detalla que se impugna la sentencia dictada por la Sala Regional en el juicio SCM-JDC-1341/2024. Así como a su acumulado, que modificó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) que determinó que la competencia del Instituto Electoral del Estado (IEE) para realizar la consulta solicitada por pobladores de Coyomeapan.

Lo anterior, a fin de que los magistrados de la Sala Superior reconsideren las facultades que se le otorgó a IEE para realizar el cambio de régimen electivo de las autoridades municipales de Coyomeapan.

Consulta debe hacerla el IEE

Cabe recordar que, como antecedente, se tiene que Jaime Contreras Mijares, en calidad de mayordomo, le solicitó al instituto desde el año pasado que se realizara una consulta indígena. Lo anterior, buscando el cambio de elección y no que fuera a través de un proceso que se hace actualmente cada 3 años.

Argumentó que dicho municipio se debe considerar como una comunidad indígena que debía llevar a cabo un procedimiento a través de sus usos y costumbres. Sin embargo, dicha petición fue rechazada, al manifestar que no tienen facultades para ello.

Tras esto, los pobladores recurrieron al TEEP, que falló en contra y le dio la razón al órgano electoral. Lo que derivó en que tuvieran que presentar el juicio ante la Sala Regional de la Ciudad de México. Misma que ordenó que se diera una nueva resolución sobre la solicitud de una consulta para cambiar el modelo de elección de autoridades

Ya con esta sentencia, el tribunal local emitió una nueva resolución en la que le pidió al IEE que realice la consulta en dicha demarcación. Haciendo énfasis en que es una decisión que se toma entre la Segob y el instituto, que fue el motivo de la impugnación del mandatario.