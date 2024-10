Los baches en Puebla capital son un problema para los automovilistas, ya que no se reparan desde hace meses por la omisión del ayuntamiento panista y eso tiene una “ciudad intransitable”; por ello, el gobierno erogará 50 millones de pesos para taparlos con brigadas nocturnas.

Por su parte, el presidente municipal electo, José “Pepe” Chedraui Budib, criticó esta situación que se tiene, lo que muestra que recibirá un municipio de “cero” y no de 10 como se ha presumido en las últimas semanas, ya que tan solo la proliferación de baches y pocas obras así lo muestran.

Si bien el ayuntamiento ha destinado más de 150 millones de pesos desde el 2023, de nada han servido porque las calles siguen con esta problemática, siendo una queja constante de los poblanos, quienes señalan que no importa si es el norte, el sur, el oriente y el poniente de la ciudad, pues en todos lados se tienen estos hoyos y dañan sus vehículos.

Los automovilistas han señalado que parece que el gobierno municipal, al ser emanado del PAN, “se echó a la hamaca” luego de que perdió las elecciones del pasado 2 de junio, pues se dejaron de hacer acciones, a pesar de que tiene la obligación de trabajar hasta su último día de su gestión.

Y es que, dijeron, no solo se trata de que no se trabaje en tapar los baches o para tener mejores calles en la Angelópolis, sino que al verse afectados con algún daño en sus unidades tienen que desembolsar, por lo menos, 2 mil pesos para las reparaciones, pero las cantidades suben dependiendo del vehículo.

Por ello, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que debido a la omisión de los municipios tanto de Puebla como de la zona metropolitana, por ello es que tomarán cartas en el asunto por las constantes quejas de los ciudadanos

Por su parte, el alcalde electo, José “Pepe” Chedraui Budib, cuestionó el actuar del ayuntamiento capitalino que dejaría un endeudamiento de 680 millones de pesos, con malos servicios públicos y sobre todo los baches que están por todos lados.

Lluvias aumenta baches en Puebla

Esta situación empeora con las lluvias, porque un bache al no taparse se llena de agua y, en la mayor parte de los casos, no es visible a simple vista por los conductores, ya que éstos van concentrados manejando, por lo que cuando lo ven de cerca intentan esquivarlo, pero no siempre es posible.

Ya sean vialidades de alta circulación o en colonias no tan céntricas, los baches no perdonan y si bien no es una situación reciente, la realidad es que, aunque el gobierno municipal ha presumido la entrega de obras y la rehabilitación de calles, esta problemática ha sido una constante.

Tan solo el año pasado, se puso en marcha el “Programa de Bacheo 2023”, para el que se destinaron 110 millones de pesos y, de acuerdo con lo que en su momento se informó, se pudieron tapar más de 200 mil baches en las diversas vialidades del municipio con las brigadas que se pusieron en marcha.

Mientras que este 2024, en una primera etapa se destinaron 40 millones de pesos para una meta de 38 mil baches, de acuerdo con lo que en su momento se dio a conocer en marzo por la Secretaría de Infraestructura, aunque después tuvo una ampliación de 8 millones.

Por ello, este medio realizó un recorrido por algunas calles de la capital para ver el estado de las mismas, a lo que también se sumaron reportes de los propios automovilistas de Puebla que han sido afectados por estos baches, mismos que criticaron que el ayuntamiento no haga algo por repararlos.

24 Sur, más baches que calle: automovilistas

Por ejemplo, en la 24 Sur, entre Valsequillo y Xilotzingo por donde transita una gran cantidad de unidades particulares y de transporte público, en donde en ambos sentidos se pueden observar los baches algunos más pequeños que otros y unos más profundos que otros y, aunque se puede detectar que varios ya fueron tapados, los huecos son más.

Agustín Sánchez, automovilista que usa constantemente esta vialidad, dijo que como conductor le “enoja mucho” que las calles estén así. Porque si tiene un vehículo es por necesidad para el trabajo y otras actividades, pero cuando cae en un bache es frustrante porque el coche se daña y a larga las composturas son caras.

Yo he desembolsado hasta 10 mil pesos cuando caigo en los baches. Parece ser que a las autoridades municipales ya se les olvidó que tienen que seguir trabajando y lo que quieren es ya irse, dejando la ciudad un desastre. expresó con tono de molestia.

Hoyos en 24 sur Credito: Especial Hoyos en 24 sur Credito: Especial Hoyos en 24 sur Credito: Especial Hoyos en 24 sur Credito: Especial Hoyos en 24 sur Credito: Especial

Una de las calles en donde se tienen baches y que es muy transitada, tanto de norte a sur y viceversa, es la avenida Nacional, entre la 77 y 79 Poniente, en donde hay uno de estos hoyos y que ha orillado a los negocios de la zona a colocar tres llantas para alertar a los automovilistas.

También está la recta a Cholula y en la lateral a ésta, en el tramo que le compete a Puebla capital en donde se pueden observar en los carriles centrales y que eso dificulta el tránsito para los que circulan diariamente en la zona, sobre todo porque conecta con la calzada Zavaleta.

Yadira, una automovilista que de manera constante transita por esta zona, comentó que “son baches de miedo”, pues son peligrosos para ellos como conductores, y a pesar de que en esta vialidad convergen los municipios de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, nadie hace algo por repararlo.

Hoyos en Recta Cholula Credito: Especial Hoyos en Recta Cholula Credito: Especial Hoyos en Recta Cholula Credito: Especial

En la colonia Volcanes es otra zona con esta problemática, en donde está la 17 Sur y 35 Poniente y que tiene al menos tres baches; en la 17 entre la 39 y 41 Poniente y en la 17 Sur, casi esquina con la 43 Poniente, en donde se encuentra la escuela primaria “Cadete Juan Escutia”.

Mientras que en la colonia Vicente Guerrero, en la calle 77 Poniente, entre la 11 sur y avenida Nacional se pueden ver una gran cantidad de estos desperfectos sobre el pavimento y otros más a un costado de los campos del seminario, a pesar de ser transita diariamente.

Hoyos en Colonia Vicente Guerrero Credito: Especial Hoyos en Colonia Vicente Guerrero Credito: Especial Hoyos en Colonia Vicente Guerrero Credito: Especial Hoyos en Colonia Vicente Guerrero Credito: Especial Hoyos en Colonia Vicente Guerrero – 5 Credito: Especial

Reportes en redes sociales

A ese se suman reportes de ciudadanos en redes sociales, como el que hizo el usuario Antonio Navarrete, quien dio a conocer que sobre la 25 sufrió un percance en su vehículo cuando pasó por un bache, lo que le derivó dos llantas y un rin se vieran dañados.

Otro bache es el que se ubica en la 3 Poniente, esquina con 25 Sur, en donde se puede observar que ya fue colocado un bote con cemento y un palo de madera con un letrero en el que se lee “Precaución, zona peligrosa”, para que sea visto por los automovilistas y eviten caer en él.

De igual forma, automovilistas han reportado en los últimos días baches en la zona de la calle 16 Sur, en la colonia Héroes Puebla Primera Sección, lo cual afecta a los vehículos en su transmisión y llantas, por lo que tienen que circular con cuidado.

Así como en el bulevar Oaxaca, de la colonia Bosques de San Sebastián, en donde automovilistas han reportado que se pueden ver diversos baches que se agrandaron con las últimas lluvias que cayeron sobre la capital.

Hoyos denunciados en redes sociales Credito: Especial Hoyos denunciados en redes sociales Credito: Especial Hoyos denunciados en redes sociales Credito: Especial Hoyos denunciados en redes sociales Credito: Especial

Ante esta situación de quejas constantes, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina anunció que se pondrá en marcha el programa “Bacheo Nocturno” en las vialidades principales de la zona metropolitana, para lo que se destinarán 50 millones de pesos.

Sin embargo, exigió a los alcaldes asumir su responsabilidad en esta problemática, pues es su obligación hasta el último día de su administración, que es el 14 de octubre, de la cual han sido omisos y por ello con esta medida se busca reducir la incidencia de accidentes y daños vehiculares, así como mitigar las afectaciones producidas por las lluvias.

“Ojalá y todos aquellos alcaldes piensen como quieren ser recordados, cuál es la imagen que van a dar en la salida de su gobierno y que den la cara con mucha puntualidad, hay que bachear, dejar policía, dejar seguridad, nosotros haremos lo que esté en nuestras manos”, expresó el mandatario estatal.