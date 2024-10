Transportistas de Puebla protestaron frente al CIS para exigir un aumento a la tarifa del pasaje; al respecto, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que habrá una reunión con ellos el jueves, pero la ruta sobre dicho tema será encabezada por el gobierno entrante.

Fue alrededor de las 8 y media de la mañana que los concesionarios se apostaron sobre la Vía Atlixcáyotl, lo que generó que el tránsito vehicular fuera cerrado a la circulación, ya que en esta zona igual se está construyendo un paso vehicular que mantiene reducidos los cartones.

Los transportistas manifestaron que tarifas como la de los adultos mayores y estudiantes se ha mantenido en los últimos 15 años, mientras que los precios de los combustibles han tenido un incremento de hasta 190 por ciento, afectando en sus ingresos.

#Ángulo7Informa ll Al señalar que durante administración no le dio tiempo emprender acciones concretas para el saneamiento del Atoyac, el gobernador @SergioSalomonC afirmó que se dejará una ruta para que el siguiente gobierno las pueda poner en marcha.



Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/w6Xq4dnhTK — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) October 28, 2024

Además de que cada año se actualiza el convenio que subsidia la operación de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en Puebla para que los usuarios solo paguen 7.5 pesos, por ello es que su exigencia se mantiene en que sean 19 pesos.

En dicha protesta los inconformes, de regiones tanto de Puebla capital, como de Cholula y Atlixco, señalaron que no buscan afectar a los usuarios y si bien saben que tiene que prestar un buen servicio, no hay condiciones y el gobierno no les ha dado una respuesta.

Ante esto, se acordó que el jueves se tendrá una reunión con la Secretaría de Gobernación (Segob) a la 1 de la tarde, pero dejaron en claro que en caos de que no los atienden podrían optar por otras medidas como parar operaciones y no brindar servicio.

Se mantendrá diálogo con transportistas de Puebla: Céspedes

Al respecto, en la rueda de prensa de este lunes, el mandatario poblano señaló que por parte de su administración se mantendrá siempre la disposición del diálogo, pero la ruta para analizar este tema (aumento de la tarifa) es trazada por el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier.

Aprovechó para pedir a los concesionarios del transporte público analizar si es negocio o no brindar dicho servicio, así como si sus unidades están reguladas y en buenas condiciones y si están cumpliendo con todas las normas, ser prudentes y tener sensibilidad sobre el momento económico que atraviesa el país.

“Nadie está donde no hay negocio, todos los respetamos, sabemos que es una forma honrada de ganarse la vida y mantener a su familia, pero también pedimos comprensión de que vean cuál es la situación en la que estamos viviendo en este momento y hay una ruta establecida que hay que apegarse a ello”, apuntó.

Además, reiteró que se ha vuelto una práctica recurrente de cada fin de sexenio presionar a las autoridades para aumentar el pasaje, por lo que mantendrán el diálogo de forma permanente y la petición será atendida desde las Secretarías de Gobernación y Movilidad.

Reiteró que se tienen que apegar a la ruta que ya establecida, pero no quiso dar más detalles sobre ello. “Va a ser una un análisis muy importante que estarán haciendo esta semana, el jueves tienen una reunión entonces se les estará dando seguimiento puntual”, concluyó.

Te puede interesar